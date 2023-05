Prefeitura de Corumbá realiza evento especial para as Mães Microempreendedoras Individuais (MEIs)

Corumbá, Mato Grosso do Sul – A Prefeitura de Corumbá, por meio da secretaria municipal de desenvolvimento econômico e sustentável, está promovendo o evento “Minha mãe é MEI” dedicada a todas as mães que são microempreendedoras individuais, acontecerá na sala do empreendedor, localizada na rua Cuiabá, 1333 centro da cidade, no dia 12 de maio, sexta-feira, das 08h às 12 horas.

Realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Governo e a secretaria Municipal de Saúde, o evento oferecerá uma série de atividades e serviços para as mães empreendedoras.entre as atividade previstas estão, aferição de pressão arterial, medição de glicemia, massagem relaxante, esmaltação de unha, orientações sobre violência contra a mulher serviços relacionados ao Mei, além de um coffee break.

A sala do empreendedor é um espaço que disponibiliza informações necessárias para a emissão de inscrição municipal e do alvará de funcionamento, mantendo-as atualizadas nos canais de comunicação oficiais. Além disso, fornece orientações sobre os procedimentos necessários para a regulamentação do registro e funcionamento das empresas, incluindo a situação fiscal e tributária. A sala também oferece atendimento preferencial aos microempreendedores individuais (MEIs), às microempresas e as empresas de pequeno porte, e promove programas de capacitação direcionados a esses empreendedores.

O evento “Minha mãe é MEI” é uma iniciativa importante para valorizar e apoiar as mães empreendedoras, fornecendo serviços essenciais e promovendo a troca de conhecimentos. a prefeitura de Corumbá reafirma seu compromisso em incentivar o empreendedorismo local e contribuir para o desenvolvimento econômico e sustentável do município. Os interessados em participar do evento podem comparecer à sala do empreendedor durante o horário mencionado e desfrutar das atividades e serviços oferecidos.