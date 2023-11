Yeltsin corre para confirmar favoritismo

Sul-mato-grossense campeão paralímpico e mundial estreia hoje no Parapan-Americano

Yeltsin Jacques estreia nesta terça-feira, na prova dos 5.000 m T11 dos Jogos Parapan-Americanos 2023. A disputa acontece a partir das 13h06 (de MS), no Centro Atlético do Estádio Nacional, em Santiago (CHI), e o sul- -mato-grossense, de 32 anos, é favorito à medalha de ouro.

O campo-grandense chega ao Parapan como um dos destaques da delegação brasileira de atletismo. Ele vem da conquista de ouro nos 1.500 m e bronze nos 5.000 m do Mundial de Paris, disputado este ano. Porém, na corrida de hoje, a expectativa é obter o primeiro lugar, a exemplo do que ocorreu em 2021, na Paralimpíada de Tóquio 2020. Nos Jogos – adiados em um ano em virtude da pandemia – Yeltsin também foi ouro nos 1.500 m, prova que também vai correr em Santiago.

Em Parapans, o retrospecto do brasileiro é animador: ouro nos 1.500 m em Lima 2019; ouro nos 1.500 m e bronze nos 5.000 m em Toronto 2015.

No salto em distância feminino T11/12, será a vez da três-lagoense Silvânia Costa de Oliveira. A prova acontece amanhã, a partir das 13h02. Ouro nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, e nos do Rio 2016, a sul-mato-grossense, de 36 anos, se recupera de lesão.

Em vídeo publicado em rede social, disse que tem se poupado de treinos mais fortes para priorizar o momento da competição. No principal evento multiesportivo das Américas, Silvânia foi campeã em Toronto 2015.

No futebol PC (Paralisados Cerebrais), outra modalidade que conta com nascidos em Mato Grosso do Sul, a seleção brasileira segue firme na briga por medalha. Sábado (18), na estreia, ganhou da Argentina por 2 a 1, e no dia seguinte, aplicou 11 a 1 sobre o Canadá. Ontem, a equipe jogaria com os Estados Unidos, e amanhã, a partir das 15h, no Estádio Bicentenario de La Florida, enfrenta os donos da casa.

Brasil domina início dos Jogos

Com média de aproximadamente três medalhas por hora nos Jogos Parapan- -Americanos de Santiago 2023, a delegação brasileira se consolidou na primeira colocação do quadro de medalhas já no domingo (19).

O país conquistou 30 pódios durante o dia: 11 de ouro, sete de prata e oito de bronze, total de 76 (33 ouros, 21 pratas e 22 bronzes).

O Parapan começou oficialmente na sexta-feira. Com exceção do tênis de mesa, que tem jogos desde quinta-feira, as disputas tiveram início no sábado.

Para esta edição, o país conta com 324 atletas, 190 homens e 134 mulheres, de 23 Estados e do DF, em 17 modalidades. Desses competidores, 51 têm até 23 anos, 108 são cadeirantes, 79 conquistaram medalhas em Mundiais neste ano, 132 são estreantes no evento continental, 72 treinam nos Centros de Referência do CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro) e 11 disputaram o Parapan de Jovens, em Bogotá, Colômbia, no último mês de junho.

A competição reúne cerca de 1.900 esportistas de 31 países até o próximo domingo (26). (Com CPB).

Por – Luciano Shakihama

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.