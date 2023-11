Campo Grande tem queda de mais de 90% no número de casos de dengue

Campo Grande registra uma redução de 96.13% no número de casos de Dengue desde julho até novembro deste ano, segundo dados da Gerência Técnica de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). As estratégias realizadas pela prefeitura da capital para a redução das notificações, é resultado do trabalho nas sete regiões e distritos da cidade, incluindo a “Operação Mosquito Zero“. Lançada no início do ano, a operação percorreu mais de 80 mil imóveis, recolhendo toneladas de materiais inservíveis e eliminando centenas de focos do mosquito.

Em maio, foram registrados 2.927 casos, contrastando com os meses seguintes: junho (692), julho (552), agosto (525), setembro (353) e outubro (311). A tendência é que novembro apresente números ainda menores, com 113 casos até o último boletim, datado de 14 de novembro.

Desde o início do ano até essa data, foram notificados 15.938 casos de Dengue e seis óbitos no município. Zika contou com 65 casos e Chikungunya com 146.

Apesar da estabilidade atual, a Sesau reforça o alerta sobre a importância de manter as medidas preventivas e de combate ao mosquito Aedes aegypti. O secretário municipal de Saúde, Sandro Benites, destaca a necessidade contínua dessas precauções, mesmo com indicadores positivos.

Benites enfatiza: “Mesmo diante de indicadores positivos, é imperativo não relaxarmos. A prevenção e o combate ao mosquito Aedes aegypti devem permanecer como prioridade.” Ele destaca a eficácia de ações simples, como a eliminação de criadouros e o fechamento adequado de caixas d’água.

O município intensificou o monitoramento com “Ovitrampas” e promoveu ações de Educação em Saúde em escolas e empresas. Parcerias foram fortalecidas, ampliando a adesão ao projeto “Colaborador Voluntário”, visando a prevenção eficiente e evitando doenças endêmicas e epidêmicas.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande

