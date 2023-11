Doze vacas prenhas morrem após tempestade de raios

Doze vacas prenhas foram mortas após serem atingidas por raios durante a tarde de domingo (19) em uma fazenda na zona rural de Ribas do Rio Pardo, a 98 quilômetros de Campo Grande. O incidente foi registrado por volta das 16h durante uma forte tempestade na região.

De acordo com a página Ribas Ordinário ainda não há informações sobre a dinâmica do incidente e do prejuízo causado ao proprietário do local.

A cidade, que experimentou uma trégua na onda de calor, registrou ventos de 52,9 km/h e temperatura máxima de 37,3ºC às 15h15. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a precipitação atingiu 3,8 mm.

O instituto emitiu alerta para possíveis tempestades durante o final de semana, prevendo chuvas entre 30 e 60 mm/h, ventos intensos de 60 a 100 km/h e queda de granizo para todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul até as 9h de segunda-feira (20).

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do Estado (Cemtec) explica que as instabilidades decorrem do intenso fluxo de calor e umidade da Amazônia, combinado com o avanço de uma frente fria oceânica.