Casa de Manoel de Barros será palco de Tetê Espíndola e show acústico

Após ser transformada em espaço cultural, a Casa-Quintal Manoel de Barros será palco de uma apresentação especial. No dia 10 de novembro, o local irá receber o show acústico de Tetê Espíndola, com a participação do Maestro Martinelli. Além dessas duas atrações, o ponto cultural terá a presença da Casa de Ensaio, com apresentação da Cia. Aves Extraviadas, formada por ex-alunos da organização.

Nascida em Campo Grande, Tetê celebrou 44 anos de carreira em 2022. A cantora, com carreira nacional, tem a voz considerada como uma das mais belas e exóticas do cenário musical.

Já a Casa de Manoel de Barros foi transformada em um novo ponto cultural de Campo Grande. Aberta para a visitação do público em 19 de outubro com a presença ilustre da atriz Bruna Lombardi, o local foi cedido pelo neto do escritor, Silvestre Barros e contou com apoio para que o projeto fosse finalizado do jornalista Pedro Spíndola e da ONG Fundação Nelito Câmara, de Ivinhema.

Além de espaço cultural, o local virou um museu para a história de Manoel, onde é possível encontrar acervos de cartas, objetos pessoais, escritos e o acervo geral do poeta, além do espaço de pesquisa sobre a vida do escritor.

SERVIÇO: Tetê Espíndola – Show Acústico com participação do Maestro Martinelli e Casa de Ensaio;

Local: Casa-Quintal Manoel de Barros; Rua Piratininga, 363, Jardim dos Estados – Campo Grande, MS;

Data: 10 de novembro;

Horário: as 19:30;

Valor: R$ 50,00 (+ R$ 5,00 taxa) (inteira), R$ 25,00 (+ R$ 2,50 taxa) (meia entrada) pelo site Sympla.

