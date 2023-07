Vôlei: Brasil é dominado e perde para Itália na Liga das Nações

O Brasil perdeu para a Itália na abertura da terceira semana da Liga da Nações, na madrugada desta terça-feira. Os italianos venceram por 3 sets a 1, com parciais de 23/25, 25/20, 25/15 e 25/21. A partida foi em Pasay City, nas Filipinas, palco dos três próximos confrontos dos brasileiros.

A seleção fez um jogo consistente até o início do segundo set, quando passou a cometer muitos erros, em especial de saque e recepção, e tomou a virada a atual campeã mundial.

No primeiro set, a equipe brasileira saiu na frente, vencendo por 25 a 23. No entanto, no segundo set, apesar de um início promissor com uma vantagem de 7 a 2, a equipe sofreu uma reviravolta. A Itália conseguiu se recuperar e assumiu a liderança, garantindo a vitória por 25 a 20.

No terceiro set, os erros consecutivos da equipe brasileira persistiram, resultando em uma vitória tranquila para os italianos, com uma diferença de dez pontos. No quarto set, houve diversas trocas de pontos e a equipe brasileira apresentou melhorias, mas não conseguiu concretizar a vitória.

Números

Honorato foi o principal pontuador brasileiro, com 15 pontos. Lucarelli marcou 11, enquanto Flávio anotou dez. Alan e Roque fizeram nove e oito, respectivamente. Judson foi bem acionado no quarto set e marcou seis pontos, enquanto Lucão, em quadra nos três primeiros sets, marcou cinco. Pelo lado italiano, Yuri Romano anotou 20 pontos, enquanto Michieletto fez 17.

Esta foi a terceira derrota do Brasil na Liga das Nações de vôlei masculino. A equipe também acumula seis vitórias e, assim, aparece em terceiro lugar na classificação, com 19 pontos. Enquanto isso, a Itália chegou ao seu sexto triunfo na competição, ganhando duas posições e indo para a quinta colocação, com 18 pontos.