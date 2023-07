Suspeito de esquartejar jogador de futebol se apresenta na polícia

Equipes do Corpo de Bombeiros continuam as buscas pelos restos mortais do jogador de futebol Hugo Vinícius Skulny, de 19 anos, que teve o corpo esquartejado e atirado os seus restos mortais no Rio Iguatemi, no município de Sete Queda, a 467 quilômetros de Campo Grande. Um suspeito se apresentou na polícia e foi preso acusado de participar no crime. Segundo as investigações, a Polícia Civil estão apurando a participação da ex-namorada de Hugo no crime que chocou toda população na região de fronteira. O jovem desapareceu após ir em uma festa no último dia 25 de junho.

Segundo as investigações, a polícia encontrou, com auxilio de testemunhas, partes do cadáver de Hugo no rio. Na tarde de ontem, os bombeiros encontraram a cabeça do jovem na superfície. Os bombeiros seguem nas buscas para encontrar os restos mortais do jovem.

A Polícia Civil também relatou que alguns objetos, não divulgados foram apreendidos e deverão passar por perícia. Até o momento uma pessoa está presa, suspeita de participação no crime.

O caso foi registrado como desaparecimento, mas será alterado para homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

A Polícia Civil fará uma coletiva de imprensa em breve para explicar o caso.

Desaparecimento

Jovem desapareceu no último dia 25 de junho, após ir em uma festa. Após a falta de contatos, familaires do jovem registrou um boletim de ocorrência. Durante as investigações, os policiais ouviram diversas testemunhas que levaram o setor de investigações até o leito do Rio Iguatemi, onde partes do corpo de Hugo foram encontrados. O reconhecimento e a identificação do jovem foi realizado por uma tatuagem pelo pai do atleta.

A Polícia Civil não deu detalhes das investigações, mas uma pessoa acabou sendo presa pela participação no crime.

A última vez que o jogador foi visto, foi e uma festa na cidade vizinha de Pindoty Porã, no Paraguai. As primeiras informações é que o jovem foi morto em uma propriedade rural, esquartejado e teve partes do corpo jogado no rio. Hugo jogada por uma equipe do município de Sete Quedas.

A Polícia Civil apura que o crime seja passional. O caso segue em investigação.

