Confira a coluna “Segredos de Estado”

Ideologia para vencer?

Combater a ideologia já é uma ideologia. Dizer que tem uma ideologia não significa, necessariamente, que se exerça ao pé da letra o que essa ideologia prega. Mas no exercício da política as divisões entre os diversos modos de pensar são delimitados por ideologias normalmente de esquerda, direita e centro. E aqui, no Estado de Mato Grosso do Sul, não é diferente, sendo que a vitória de um dos lados depende muito do bom ou mau desempenho eleitoral do outro, ou de divisões internas em um determinado segmento.

Na verdade, a população não tem bem claro o que é esquerda ou o que é direita e os que buscam o poder, muitas vezes, o querem mais por motivos econômicos do que por convicções ideológicas. Alguns exemplos são significativos, como a eleição de Zeca do PT, em 1998, que se deu muito pelo enfraquecimento das forças de direita e com o apoio do ex-governador Pedro Pedrossian do que por um fortalecimento dos partidos de esquerda. Outro caso foi a reeleição de Reinaldo Azambuja, que contou, no segundo turno, com o forte empenho de lideranças do PT na busca do voto para o tucano, assumidamente de direita.

Reunião

O deputado estadual Pedro Pedrossian Neto confirmou que haverá deserções no PSD e que em julho vai se reunir com o senador Nelsinho Trad para dar início à reestruturação do partido, no Estado. Ele acha importante o partido ter um candidato a prefeito.

Aproximação

O deputado estadual Lucas de Lima, principal liderança do PDT, no Estado, ouviu, do presidente nacional do partido, o ministro Carlos Lupi, que há um desejo da direção nacional de que ocorra uma aliança com o PT, na disputa estadual. A partir desta realidade, ele já está conversando com Zeca do PT, que é hoje o principal nome do partido para concorrer à Prefeitura da Capital.

Reinaldo

Ainda tem muito tucano tentando convencer o ex-governador Reinaldo Azambuja a concorrer à Prefeitura de Campo Grande. As muitas negativas do ex-governador, por enquanto, não desanimam os que não se animam com o nome do deputado federal Beto Pereira, que tem o apoio justamente de Reinaldo Azambuja.

A direita

O prefeito de Dourados vem tentando, de todas as formas, unir os partidos de direita em torno da sua candidatura e sonha também com a possibilidade de receber apoio do PSDB. Unir esses dois partidos é o mais desafiador e, aos poucos, parece difícil, inclusive, ter o apoio de ambos, pois têm filiados muito interessados em disputar a prefeitura.

Racha

A vereadora Lourdes Monteiro deve ser indicada como interventora, no diretório municipal do MDB, de Ponta Porã, uma vez que, na convenção do partido, não apareceu nenhum interessado em assumir o comando da sigla.

Dione

A ex-deputada federal Dione Hashioka, por enquanto no Podemos, recebeu convite do ex-governador André Puccinelli para se filiar no partido e concorrer à Prefeitura de Nova Andradina. Pelo que se sabe, o maior interesse dela seria entrar no PSDB ou PP, mas, por enquanto, não deve tomar nenhuma decisão.

Meninos, eu vi

Quando o Zeca venceu a eleição de 1998, muitos de seus apoiadores simplesmente não acreditaram no que estava posto e a maioria não conseguia explicar como aconteceu a vitória de um partido que sequer tinha recursos para investir nas campanhas eleitorais. Ary Rigo, que estava no PDT, na época, partido que tinha Moacir Kohl como vice de Zeca, assim explicou, como conseguiram vencer o poderoso MDB:

– Recebemos apoio do Bacha para enfraquecer o Pedrossian e do Pedrossian para não deixar o Bacha crescer.

Por Laureano Secundo.