Mulher quebra o pescoço e morre na hora após acidente de moto

Uma mulher e um homem, de 43 anos, ainda não identificados, se envolveram em um acidente de motocicleta, na noite desta terça-feira (15), no Jardim Leblon, região do Lagoa em Campo Grande. Ainda não se sabe qual dois dois estavam conduzindo a moto, a mulher morreu na hora e o homem foi socorrido em estado grave.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu em frente a uma escola, na rua Tamoio, pilotando um a motocicleta Honda Biz. Uma testemunha contou a polícia que a moto “rampou” em um quebra-molas na mesma rua, perdido o controle da motocicleta, que bateu na guia de meio fio e foi projetada contra um poste de concreto.

A mulher morreu na hora, provavelmente devido a uma fratura na região do pescoço. O homem foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em estado grave e levado para a Santa Casa, sendo entubado na área vermelha do hospital.

O Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, perícia e Polícia Civil estiveram no local para apurar o acidente. A perícia identificou que a distância entre o quebra-molas e o ponto de colisão com o meio-fio foi de aproximadamente 36 metros.

Há câmera de segurança em uma casa na esquina do acidente, que podem ajudar a determinar quem seria o piloto e quem seria o garupa. A moto foi encaminhada ao pátio do Detran por meio do Batalhão de Trânsito.

A polícia ainda divulgou que a vítima fatal tem estatura de aproximadamente 1,60 e trajava short de lycra na cor cinza e blusa de alça na cor azul escuro com detalhes coloridos. Ela ainda teria uma tatuagem de andorinha na altura do pescoço.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor e praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

