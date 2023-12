Mesmo com o frio de MS, veja lista de onde curtir as Festas Juninas na Capital

Com a chegada dos meses de junho e julho, a população já pensa em procurar locais para celebrar as Festas juninas e julinas, geralmente em comemoração a São João e Santo Antônio. As festas juninas são comemoradas no estilo de quermesse, com festas beneficentes, prendas e barracas de comidas típicas do festejo. E mesmo o frio não afasta quem quer curtir um quentão ou um show. Veja onde comemorar em Campo Grande e garantir presença nas “barraquinhas” da Capital:

Arraiá UFMS

O tradicional Arraiá UFMS será realizado nesta sexta-feira (16), a partir das 20h na Esplanada do Morenão. A festa será terá muita música com as bandas Chalana de Prata e Os Filhos de Campo Grande, além de quadrilha e comidas típicas.

A entrada é com 1 kg de alimento não perecível. A festa faz parte da programação da campanha Eu Respeito de junho e é aberta para a comunidade externa.

A abertura da festa será às 20 horas, quando as barracas já estarão à disposição para a venda de delícias típicas de festa junina. Às 21 horas, haverá uma apresentação de quadrilha para divertir o público. Em seguida, às 22 horas, inicia a apresentação do Chalana de Prata e às 23h30 será a vez d’Os Filhos de Campo Grande.

Arraiá AACC/MS

O Arraiá da AACC/MS (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer) também está marcado para este mês, no dia 17 de junho. A expectativa da associação é receber cerca de 10 mil pessoas no Shopping Bosque dos Ipês, local do evento.

Em 2023, a festa terá 27 barracas, nove a mais que no ano passado. Estarão à venda comidas típicas, desde o almoço até o jantar, uma grande variedade de quitutes como espetinho, cachorro-quente, pastel, arroz carreteiro, caldos, quentão, doces, linguiça de Maracaju e outras delícias.

Além das comidas típicas, o Arraiá da AACC/MS também contará com diversas atividades de entretenimento para as crianças, como a Pescaria e a Área Kids e, ainda, atrações musicais e quadrilhas de escolas da Capital. O evento acontece no Bosque Expo, espaço de eventos do Shopping Bosque dos Ipês, o que traz comodidade aos visitantes que poderão desfrutar de um local coberto, climatizado e com estacionamento,

A entrada para a festa pode ser adquirida no local e custa R$10 por pessoa, enquanto crianças de até 10 anos não pagam.

O Arraiá da AACC/MS (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer) será realizado no dia 17 de junho, das 12 às 22h, no Bosque Expo, espaço de eventos do Shopping Bosque dos Ipês, na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796. Os ingressos custam R$ 10 e crianças com menos de 10 anos não pagam. Informações adicionais podem ser adquiridas por meio dos telefones (67) 3322-8000 (apenas WhatsApp) e 98130-4711 (ligações e WhatsApp).

Festa Junina da Imaculado Coração de Maria

Coloque na agenda também: até este domingo (18) é realizada a 2ª edição da Festa Junina da igreja Imaculado Coração de Maria, repleto de música ao vivo, sorteios de prêmios e delícias culinárias típicas para toda a comunidade.

Com um programa festivo e religioso, a celebração que encantou os fiéis em 2022 tem a promessa de superar as expectativas neste novo ciclo.

A abertura da quermesse, no dia 09, contará com a apresentação da dupla regional Gilson e Júnior. No sábado, dia 10, o grupo Sampri embalará os fiéis com o melhor do samba e pagode. Já no domingo, 11, encerrando o primeiro fim de semana de shows, a dupla Alex e Yvan se apresentará no palco principal.

A Igreja Imaculado Coração de Maria fica na Avenida Hiroshima, 1233 e a festa começa às 18h com missa todos os dias às 19h. A entrada é gratuita.

Paróquia Sagrado Coração de Jesus

Também até o domingo (18), a Paróquia Sagrado Coração de Jesus realiza sua quermesse com muitas barracas de comida típica e diversão. A paróquia fica na Avenida Mato Gross, 3.280 com início às 18h.