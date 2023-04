Vitória do Real pela Copa do Rey, fez CBF recuar conversas sobre situação de Ancelotti

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, vai ter que esperar um pouco para avançar nas conversas de ter Carlo Ancelotti, como técnico da Seleção Brasileira. Segundo o portal Globoesporte.com, o cartola brasileiro, quer conversar primeiramente com Florentino Perez para iniciar as tratativas com o técnico italiano.

Ednaldo está na Europa, onde acompanhará a Finalíssima Feminina diretamente de Wembley, em Londres (ING). O dirigente entende que qualquer negociação deve começar com o presidente do Real Madrid, mas de momento não há nenhuma reunião marcada.

Segundo jornalistas que seguem de perto os passos do cartola, para avançar nas conversas é necessário torcer para os tropeços do Real Madrid em seus campeonatos, principalmente na Copa do Rey e pela Champions League. Na tarde de ontem, a equipe madrilena goleou o Barcelona por 4 a 0, e foi preciso recuar nas tratativas.

O jogo de ida das quartas de finais da Champions League, será no estádio Santiago Bernabeu, diante do Chelsea. A partida de volta está marcado para acontecer no dia 19 de abril no Stamford Bride, em Londres.

Neste meio tempo, segundo o portal Globoesporte.com, Ednaldo Rodrigues permanece na Europa a espera de uma boa oportunidade, já que o último amistoso da Seleção Brasileira Feminina é contra Alemanha, em Nuremberg, na próxima semana.

Sobre contar com Carlo Ancelotti para o cilo de 2026, não é segredo para ninguém. Um comissário do treinador do Real Madrid está supervisionando o caso e o cartola brasileiro já sabe que o italiano tem contrato com o Real Madrid até o primeiro semestre de 2024, já que essa é a maior preocupação de Ednaldo em estabelecer contato com Florentino Pérez.

