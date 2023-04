Frio e guarda-chuva: Inmet alerta para tempestades e avanço de frente fria

Preparem os casacos e os guarda-chuvas: Mato Grosso do Sul está sob alerta laranja de tempestades e a meteorologia indica que a partir desta quarta-feira (6) o tempo muda devido ao avanço de uma frente fria oceânica no Estado.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu dois alertas de chuva para o Estado, com validade até o fim da manhã de sexta-feira (7).

O primeiro alerta, de nível amarelo, indica chuvas intensas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Além disso, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Os municípios sob este alerta são: Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Brasilândia, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sonora e Três Lagoas.

Já o alerta laranja, indica perigo para chuvas ntre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Mais da metade do Estado está sob este alerta.

Já entre quarta (05) e quinta-feira (06), é previsto o avanço de uma frente fria oceânica no Estado, aliado a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai. Além disso, o deslocamento de cavados e o transporte de calor e umidade favorecerão a formação de instabilidades.

Após a passagem da frente fria haverá uma queda das temperaturas, principalmente das máximas. As menores temperaturas são esperadas para o próximo fim de semana, onde deve registrar valores entre 16/18°C.

No estado, são previstas temperaturas mínimas entre 20/24°C e máximas de até 34°C. As maiores temperaturas são esperadas para as regiões pantaneira, sudoeste, bolsão e norte do estado e as menores para a região sul.

Na Capital, espera-se mínimas de 21°C e máximas de até 32°C. Os ventos atuam de leste/nordeste com valores entre 30-50 km/h e pontualmente podem atingir valores acima de 50 km/h.

