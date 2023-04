Polícia paraguaia localiza veículos usados para matar agente penitenciário

Agentes do Departamento de Investigações de Amambay, encontraram dois utilitários esportivos que teriam sido usados no assassinato de um agente penitenciário, no dia 29 de março. A apreensão dos veículos, aconteceu na noite de ontem (5), em Pedro Juan Caballero (PJC), município que faz fronteira com Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande.

Segundo apurado pelo ABC Color, os veículos de modelos, ia Sportage prata e o Hyundai Tucson azul estavam em um lava-rápido, no bairro Mariscal Estigarribia. Ninguém foi encontrado no local.

A Polícia Nacional, em conjunto com os investigadores paraguaios, esperam identificar as pessoas que deixaram os veículos no lava-rápido.

Agente penitenciário executado na fronteira.

No dia 29 de março, o agente Robert Osmar Ortiz Villalba, de 40 anos, foi surpreendido por homens armados quando estava em frente de uma residência dos seus pais, quando foi alvejado e morto com vários tiros de fuzil. A vítima chegou a ser socorrido com vida ao hospital, mas morreu no atendimento médico.

Segundo a polícia local, o veículo usado por atiradores foi encontrado em chamas na colônia Cerro Cora’i, em Pedro Juan Caballero.

Os veículos apreendidos na noite de ontem, teriam sido usado para dar cobertura aos pistoleiros, segundo o Departamento de Investigações.

