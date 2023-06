Casal é preso em flagrante transportando mais de 180 quilos de maconha em veículo

Um casal que não tiveram suas identidades divulgadas pelo Departamento de Operações de Fronteira (DOF), foram presos, ontem (4), transportando mais de 180 quilos de maconha em um veículo de passeio na MS-164, na área rural de Maracaju, a 159 quilômetros de Campo Grande. Aos policiais, os presos relataram que estariam encaminhando os entorpecentes até Araçatuba, onde não foram revelados quanto receberia pelo transporte.

O flagrante aconteceu durante um bloqueio policial na área rural, quando policiais depararam com um veículo, Chevrolet Onix de cor prata, realizando sinal de parada ao condutor. No veículo, os policiais depararam com um casal. Ao ser questionados, acabaram confessando o transporte de 186 quilos de maconha.

Aos policiais, o casal relataram que são residentes em Iguapé (MG) onde foram contratados para irem até Ponta Porã, onde receberam a droga e teria destino final até Araçatuba (SP).

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Maracaju e o prejuízo estimado ao crime foi de 424,6 mil reais.

