Vitor Roque é apresentado após estreia

Após a vitória na estreia, o atacante Vitor Roque foi apresentado ontem (5), no CT Joan Gamper. O evento é uma tradição do Barcelona.

“É um sonho realizado, estou muito feliz. Xavi me disse para estar tranquilo e os meus companheiros me receberam muito bem”, afirmou o jogador, de 18 anos.

Aos 33 minutos do segundo tempo, o jovem entrou no lugar de Ferrán Torres e participou do triunfo por 2 a 1 contra o Las Palmas, pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol. Gundogan e o atacante substituído pelo brasileiro marcaram na virada fora de casa.

De acordo com o Sofascore, ele participou de 12 minutos, com uma taxa de 0,89 gols esperados, duas grandes chances perdidas, três finalizações, sendo uma na meta, e seis ações com a bola. Na busca pelo primeiro gol, Vitor Roque terá a sua primeira partida pela Copa da Espanha.

O adversário será o Barbasto, neste domingo (7), às 16h (de MS), fora de casa.