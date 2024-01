Operação ‘Protetor’ apreende 5 toneladas de maconha em Dourados

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), desencadeou na madrugada da última sexta-feira, 05 de janeiro, a operação “Protetor”, resultando na apreensão expressiva de aproximadamente cinco toneladas de maconha. A ação aconteceu no município de Dourados-MS, e os policiais agiram com base em informações de inteligência que indicavam uma residência como ponto estratégico para o armazenamento e distribuição de drogas.

A casa, situada no Jardim Rasslem, estava sob constante monitoramento da equipe da DEFRON, que agiu de maneira precisa ao interceptar uma carga que tinha como destino o Estado de São Paulo, alimentando organizações criminosas. O imóvel, utilizado exclusivamente como entreposto de drogas, não tinha mobiliário nem moradores, servindo apenas para o armazenamento de entorpecentes.

Durante a incursão no local, os agentes encontraram diversos fardos de maconha, totalizando 5,484 toneladas da substância. Além disso, foi identificado um caminhão VW/9.150E com placas adulteradas, que também foi apreendido como parte da operação. O valor estimado da apreensão é de aproximadamente R$ 11 milhões nos grandes centros.

A DEFRON reforça a importância da participação da comunidade no combate ao crime, mantendo um canal direto com o cidadão para esclarecer dúvidas e receber denúncias. O telefone disponibilizado, (67) 99208-8808, opera 24 horas por dia, sete dias por semana, garantindo o anonimato e a confidencialidade das informações.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: