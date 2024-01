8 de maio termina o prazo para tirar e regularizar o título de eleitor

À medida que as eleições municipais de 2024 se aproximam, muitos jovens brasileiros aguardam ansiosamente a oportunidade de exercer seu direito de voto pela primeira vez. Para aqueles que completarão dezesseis anos até o dia da eleição, em seis de outubro, já é possível obter o título de eleitor, lembrando que o voto é facultativo até os dezessete anos, tornando-se obrigatório a partir dos dezoito.

O prazo para tirar o primeiro título ou regularizar o cadastro eleitoral, incluindo transferência de domicílio, encerra-se no dia oito de maio. Fernando Velo, assessor de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, explicou o processo para os jovens que desejam emitir seu título, destacando que, embora o Distrito Federal não tenha eleições este ano, os jovens podem se alistar e obter o título de eleitor.

“Todo jovem a partir dos dezesseis anos já pode votar. Para isso, precisa emitir seu título de eleitor através do site da Justiça Eleitoral, do TSE ou do TRE do seu estado. Os serviços eleitorais estão disponíveis lá, inclusive para emissão do primeiro título de eleitor, ou procurando um cartório eleitoral mais próximo da sua residência”, explicou Velo.

Para emitir o título, é necessário apresentar um documento oficial com foto e um comprovante de residência. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do jovem menor de idade, ele pode levar um em nome dos pais com quem reside. Mesmo com a ausência de eleições no Distrito Federal este ano, os jovens da região podem alistar-se e obter o título, embora não votem em 2024.

Em relação a pendências no cadastro eleitoral, Fernando Veloso destacou a importância de procurar um cartório eleitoral mais próximo para regularização. “É importante que todas as pessoas acima dos dezoito anos estejam com sua situação eleitoral regularizada junto à Justiça Eleitoral. Para isso, caso tenham qualquer tipo de pendência, é necessário procurar um cartório eleitoral munidos de um documento oficial com foto e um de residência para fazer a regularização”, ressaltou.

