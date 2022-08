Vinicius, Casemiro e Fabinho são indicados a prêmio Bola de Ouro 2022

Os brasileiros Vinicius Júnior e Casemiro, ambos do Real Madrid, e Fabinho (Liverpool) estão na lista dos 30 indicados ao prêmio Bola de Ouro 2022, organizado pela revista France Football. O atacante Neymar ficou de fora da relação publicada hoje (12), assim como o argentino Lionel Messi, que faturou o troféu ano passado e em outras seis edições. Esta é a primeira vez desde 2006 que Messi não é indicado ao prêmio.

Assim como nas edições de 2019 e 2021 – não ouve premiação em 2020 devido à pandemia de covid-19 – a relação da revista France Football traz novamente Benzema (Real Madrid), De Bruyne (Manchester City), Riyad Mahrez (Manchester City), Lewandowski (Barcelona), Mbappé (Paris Saint-Germain), Mané (Liverpool) e Cristiano Ronaldo (Manchester United).

Atacante da seleção portuguesa, CR7 já conquistou cinco veze o troféu Bola de Ouro; esta é sua 18ª indicação ao prêmio. Portugal tem ainda três outros jogadores na lista: João Cancelo e Bernardo Silva, ambos do Manchester City, e o atacante Rafael Leão, do Milan.

O Liverpool (Inglaterra) lidera o número de indicações, com seis nomes. Além do brasileiro Fabinho e do senegalês Sadio Mané (atuamente no Bayer de Munique), estão na relação Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Darwin Núñez e Luis Diaz.

