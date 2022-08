Brasil fatura 2º ouro com Isaquias e mais 2 bronzes no Pan de Canoagem

Campeão mundial no último fim de semana no C1 500 metros, o canoísta baiano Isaquias Queiroz faturou novamente o ouro hoje (12), na mesma prova, no Pan-Americano de Canoagem, em Halifax (Canada). O Brasil assegurou ainda dois bronzes, com os paranaense Vagner Souta no K1 500m e Ana Paula Vergutz no K1 1000.

“Foi tudo dentro do planejado, o mais importante é competir e desfrutar do campeonato, aproveitar. Sai mais devagar, no fim coloquei do lado do canadense. Não era necessária chegar com muita força, o importante era ganhar a vaga nos Jogos Pan-Americanos, e eu já tinha conquistado com o C1 1000m. Mais uma medalhinha para mim, quatro em duas semanas”, disse Isaquias logo após a prova.

Um dia após vencer no C1 1000 no Pan, hoje o baiano dominou a prova do C1 500m, Isaquias cruzando em primeiro lugar a linha de chegada em 1min49s60, tempo quatro segundos menor do que o obtido por ele no Mundial. A prata ficou com o canadense Connor Fitzpatrick (1min50s2) e o bronze com o colombiano Alejandro Rodriguez (1min51s2).

Na disputa do K1 500m, Vagner Souta terminou na terceira posição, com o bronze, ao terminar a prova em 1min40s5, atrás do uruguaio Matias Otero (1min38s3) segundo colocado, e do canadense Simon Mctavish (1min37.7) que levou a medalha de ouro.

Na disputa feminina do k1 1000, Paula Vergutz garantiu o bronze cm o tempo 4min06s7. O ouro ficou com a argentina Brenda Rojas (3min58s5) e a prata com a canadense Michelle Russel (3min59s6).

O Brasil encerrou a competição nesta sexta (12) com três ouros – um deles da dupla Erlon Souza e Filipe Vieira no C2 500m, na quarta (10) – e dois bronzes. O Pan-Americano garantiu a classificação dos brasileiros para os Jogos Pan-americanos Santiago no ano que vem.

Com informações de Agência Brasil

