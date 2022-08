Athletico faz história e volta a uma semifinal de Libertadores após 17 anos

O Athletico marcou nos acréscimos e venceu o Estudiantes por 1 a 0 na quinta-feira, no estádio Jorge Luís Hirschi, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Contado com o brilho do jovem atacante Vitor Roque, de apenas 17 anos, o time volta a uma semifinal da competição continental após 17 anos.

O triunfo no tempo normal, a 15 segundos de ir para os pênaltis, mostra o tamanho da classificação. O tetracampeão Pincha, por exemplo, nunca tinha perdido uma partida de mata-mata em casa na competição.

A lenda do futebol brasileiro, Luiz Felipe Escolari, também atingiu uma marca importante. Com a classificação, Felipão é o técnico que mais chegou a fase de semifinal na história da competição. O treinador busca seu terceiro título para igualar Carlos Bianchi, maior vencedor do torneio.

Ele tirou o clube de um momento turbulento para brigar nas três competições em três meses e meio: semi da Liberta, quartas da Copa do Brasil (decide quarta contra o Flamengo) e G-4 do Brasileirão

Como foi Estudiantes x Athletico-PR

A partida começou com os argentinos mantendo mais a posse de bola, e criando as melhores oportunidades nos 45 minutos iniciais. Logo aos 6 minutos Manuel Castro criou a primeira chance do Estudiantes, com finalização que foi para fora. Mas a oportunidade mais cristalina surgiu aos 43, quando Morel escorou para defesa do goleiro Bento. Já o Furacão só criou alguma coisa aos 16 minutos, em cobrança de falta de Khellven que foi defendida por Andújar.

Após o intervalo a equipe comandada pelo técnico Luiz Felipe Scolari melhorou e começou a criar mais. Porém, a equipe de La Plata foi mais eficiente e chegou a superar o goleiro Bento aos 17 minutos, em finalização de Lollo. Porém, o gol acabou sendo anulado pelo juiz, com auxílio do VAR (árbitro de vídeo), ao assinalar irregularidade no lance.

Com o passar do tempo, Felipão mudou sua equipe de forma a tornar mais ofensiva, colocando em campo mais jogadores de ataque, entre eles o uruguaio Terans, que foi decisivo.

Já aos 50 minutos o camisa 20 do Furacão fez grande jogada pela esquerda e tocou para Vitinho na área, que levantou a bola para o garoto Vitor Roque ganhar de cabeça do goleiro Andújar para marcar o gol da classificação para a semifinal. Com este resultado o Brasil garante ao menos um representante na decisão da competição.

Herói da classificação e grande promessa do futebol brasileiro

Mesmo sem ser um titular do time de Luiz Felipe Scolari — que chega à sexta semifinal continental na carreira —, a joia chegou ao Furacão em abril deste ano, vindo do Cruzeiro, e já caiu nas graças dos torcedores, que adotaram o bordão criado para o atacante na época de Minas Gerais. Na última partida, pelo Brasileiro, o jovem fez um golaço que agitou as redes sociais.

Esta, porém, não é a primeira vez que o atacante brilha pela competição continental. Ele marcou o primeiro gol da vitória sobre o Libertad, pelo jogo de ida das oitavas de final, e se tornou o atleta mais jovem a balançar as redes no torneio, com 17 anos e 121 dias. Além disso, o gol do jogador foi o 100º do clube na história da Libertadores.

Próximo compromisso do Athletico

Após o compromisso pela Libertadores, o Athletico-PR encontra o Flamengo no Campeonato Brasileiro, a partir das 16h (horário de Brasília) do próximo domingo (14) no estádio do Maracanã. Depois, volta a enfrentar o rubro-negro carioca, só que agora pelo jogo de volta da Copa do Brasil, em casa, às 21h30. A partida de ida foi 0 a 0.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.