Vini Jr tem lesão cervical, apontam exames feitos pelo Real Madrid

O zagueiro Bremer, da Juventus, o lateral Guilherme Arana, do Atlético-MG, e o goleiro Alisson, do Liverpool, se lesionaram e foram cortados. Foram chamados o zagueiro Beraldo, do PSG, o lateral Alex Telles, do Botafogo, e o goleiro Weverton, do Palmeiras.

O Brasil enfrenta o Chile, no dia 10 de outubro, em Santiago, e o Peru, no dia 15, em Brasília. A Seleção está na quinta posição das eliminatórias, com 10 pontos, a oito pontos da líder Argentina e apenas um ponto à frente da Bolívia, primeira fora da zona de classificação para a Copa do Mundo. Com G1