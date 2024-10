Eleições 2024: Ponta Porã tem quatro candidatos à prefeitura e 154 disputando vagas na Câmara Municipal

Neste domingo (6), os eleitores de Ponta Porã vão às urnas para escolher prefeito e os 15 vereadores. Com 69.451 eleitores aptos a votar, conforme informações do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS).

Entre os candidatos à prefeitura, quatro nomes estão na disputa. Já a disputa à Câmara Municipal da cidade, conta com 154 candidatos. As eleições seguem todas as normas estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que monitora os registros e a situação de cada candidatura.

Candidatos à Prefeitura de Ponta Porã

– Pompilio Júnior (PL): O empresário votará às 7h na Escola Graça de Deus, localizada na região do Capei, onde sua família possui propriedades.

– Carlos Bernardo (PDT/PT): Advogado e ex-vereador, ele depositará seu voto às 8h na Escola Mappe, na esquina das ruas XV de Novembro com Antônio João.

– Álvaro Soares (Podemos): Médico e professor, votará às 8h30 na Escola Adê Marques, situada na rua Tiradentes, no centro da cidade.

– Eduardo Campos (PSDB/PP): Empresário e candidato à reeleição, votará na Escola Elite, também na rua Tiradentes. O horário de sua votação não foi informado.

A cidade, que é o quinto maior colégio eleitoral do estado, conta com 238 seções eleitorais, distribuídas pela área central e pelos distritos de Nova Itamarati, Cabeceira do Apa e Sanga Puitã. O pleito eleitoral vai das 7h às 16h, no horário local de Mato Grosso do Sul.

Com uma população de 92.017 habitantes, segundo o IBGE, Ponta Porã tem uma maioria de eleitoras mulheres, que representam 54% do eleitorado. As autoridades esperam que até as 19h deste domingo o resultado da eleição para prefeito seja divulgado. A Justiça Eleitoral reforça a importância de verificar o local de votação com antecedência, principalmente para quem já votava em seções que mudaram de local.

Um exemplo é a Escola Estadual João Magiano Pinto (JOMAP), cujas seções foram transferidas para a APAE devido a reformas.

Para garantir que todos os eleitores possam exercer seu direito ao voto, assim como em outros municípios, a prefeitura de Ponta Porã anunciou transporte público gratuito no dia da eleição. O serviço estará disponível em todas as linhas da cidade, facilitando o deslocamento até os locais de votação.

A Justiça Eleitoral e as forças de segurança estarão em alerta máximo neste domingo para evitar crimes eleitorais, como boca de urna e transporte ilegal de eleitores. Candidatos e cabos eleitorais devem estar atentos às regras para não comprometer as campanhas.

