Domingo será de instabilidade em Mato Grosso do Sul

Para o domingo (14), a manutenção das condições de instabilidade ocorre devido ao avanço de um cavado atmosférico, combinado ao intenso transporte de calor e umidade para Mato Grosso do Sul, favorecendo a ocorrência de chuvas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Os ventos atuam predominantemente do quadrante norte com velocidades que variam entre 40 – 60 km/h, com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 60 km/h.

Em relação a previsão de temperaturas por regiões:

-Regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: Mínimas entre 13-17°C e máximas entre 19-24°C.

-Regiões Pantaneira e Sudoeste: Mínimas entre 16-20°C e máximas entre 21-30°C.

-Regiões Bolsão, Norte e Leste: Mínimas entre 16-20°C e máximas entre 23-30°C.

-Campo Grande (Capital): Mínimas entre 18-20°C e máximas entre 21-24°C.