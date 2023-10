Victoria estreia amanhã em Mundial de Vôlei de Praia

Equipe da sul-mato-grossense disputa torneio que vale vaga olímpica

A dupla da sul-mato-grossense Victoria e da sergipana Tainá fazem amanhã (7), às 16h30 (de MS), seu primeiro jogo em um Campeonato Mundial de Vôlei de Praia. A equipe é uma das sete representantes do Brasil nas areias de Tlaxcala, México, na principal competição da temporada e que tem início às 16h30 desta sexta-feira.

O time de Vic está no grupo K e, na primeira rodada, enfrentam as chinesas Dong e Weng.

Domingo, no mesmo horário, a atleta nascida em Ivinhema terá pela frente as estadunidenses Alix e Harward, e segunda-feira, por volta das 23h, sua dupla encerra a fase inicial diante das alemãs Müller e Tillman.

Segundo o site Olympics, o torneio contará com 48 equipes femininas e mais 48 masculinas, com cotas olímpicas em jogo para a melhor dupla classificada em cada gênero. Na fase de grupos, as 48 duplas de cada gênero são divididas em 12 chaves de quatro equipes, que se enfrentam entre si em turno único. As duas melhores equipes avançam à rodada eliminatória.

Os quatro melhores terceiros colocados também garantem classificação, enquanto os outros oito times que terminaram na terceira posição disputarão a repescagem entre si para determinar as últimas quatro vagas.

As finais no México acontecem no próximo dia 15. O Brasil tem a maior delegação, com quatro duplas masculinas e cinco femininas. Os Estados Unidos possuem uma equipe a menos. México, Austrália, Alemanha, Itália e Holanda também contam com grandes equipes.

Vagas a Paris

Vic e Tainá entram na disputa com o intuito de surpreender as favoritas. Os campeões e as campeãs do Mundial ganham uma cota cada para seus Comitês Olímpicos Nacionais nos Jogos Olímpicos Paris 2024.

De acordo com a CBV (Confederação Brasileira de Voleibol), as vagas olímpicas conquistadas pelo Brasil serão preenchidas pelas duas duplas mais bem classificadas pelo ranking olímpico brasileiro, no dia 10 de junho de 2024. O desafio mexicano vale 1.600 pontos ao campeão. “A Copa do Mundo é a competição mais importante deste ano, uma prévia dos Jogos de Paris. O Brasil chega à competição com duplas de muita qualidade e bem preparadas. É uma competição que vale uma vaga olímpica em cada gênero, por isso a CBV acompanhou de perto as duplas com possibilidade de classificação”, avalia Guilherme Marques, gerente de vôlei de praia da CBV, ao site da entidade.

Pelo Brasil, entre as mulheres, o time a ser batido é o de Ana Patrícia/Duda. Campeãs mundiais na temporada passada, são as atuais líderes do ranking e chegam em grande fase, vencendo quatro torneios do circuito mundial neste ano. Compleram a esquadra nacional feminina as duplas Andressa/Vitória, Ágatha/ Rebecca, e Carol/Bárbara. No masculino, o país busca o pódio com George/ André, Pedro Solberg/Guto, Evandro/Arthur, e Vitor Felipe/Renato.

SERVIÇO – O Mundial de Vôlei de Praia será transmitido pelos canais SporTV, e por meio do streaming Volleyball World TV (VBTV), da Federação Internacional de Vôlei.

Por – Luciano Shakihama

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.