Serc volta à quadra com mesma adversária

Serc/UCDB e Taboão Magnus (SP) empataram por 3 a 3, na noite de quarta-feira (4), no ginásio Guanandizão, em Campo Grande, pelo jogo de ida da semifinal de Copa do Brasil de futsal feminino

Os gols da equipe sul- -mato-grossense foram marcados por Bruninha, Luana França e Julia Namie. As visitantes responderam com Jack, Pão Britez e Desi. Com o resultado, um empate no jogo de volta leva a decisão à prorrogação. Quem vencer avança à final, para enfrentar a Female (SC). A partida de volta acontece quinta-feira (12), às 16h30 (de MS), no ginásio José de Souza Sobrinho, em Taboão da Serra (SP).

A goleira Vanessa Lima exaltou a atuação da equipe da casa. “Foi um bom jogo, bem igual, lá e cá. Conseguimos imprimir nosso ritmo de jogo e estou muito contente com a atuação da equipe. Agora, é pensar no jogo de volta, porque não tem nada decidido”, disse a jogadora.

Além da Copa do Brasil, o time sul-mato-grossense garantiu histórica classificação ao “mata-mata” da LFF (Liga Feminina de Futsal), campeonato no qual Mato Grosso do Sul participa pela primeira vez. O adversário nas quartas de final da Liga também é a equipe paulista. O confronto de ida será nesta sexta-feira (6), às 19h, no ginásio Dom Bosco, novamente em Campo Grande. A entrada é gratuita.

“São quatro partidas, duas competições e o mesmo adversário. O futsal feminino de Mato Grosso do Sul chega a mais uma grande decisão, estamos fazendo história e precisamos do apoio da torcida. Será mais um espetáculo de futsal, com duas grandes equipes”, enfatizou a goleira Vanessa.

Maratona

A série de jogos ainda conta com participação na final dos Jogos Abertos de Campo Grande e participação nos JUBs (Jogos Universitários Brasileiros), em Joinville (SC).

Confira a programação:

6/10 (SEXTA-FEIRA) –19H Ida das quartas de final da LFF:

Serc/UCDB x Taboão Magnus (SP) Local: Poliesportivo Dom Bosco – Campo Grande (MS) 7/10

(SÁBADO)

19H Final dos Jogos Abertos de Campo Grande: Comercial/Sefac x Serc/UCDB Local: Guanandizão – Campo Grande (MS)

12/10 (QUINTA-FEIRA), ÀS 16H30 Volta da semifinal da Copa do Brasil: Taboão Magnus (SP) x Serc/UCDB Local: Ginásio José de Souza Sobrinho – Taboão da Serra (SP)

14/10 (SÁBADO) – 14H Volta da semifinal da LFF: Taboão Magnus (SP) x Serc/UCDB Local: Zé do Feijão – Taboão da Serra (SP)

15 a 22/10 JUBs – Jogos Universitários Brasileiros Local: Joinville (SC). (Da Fundesporte)