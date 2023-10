Policiais de MS vão a SP e no PR e prende duas pessoas de matar dupla carbonizadas

Policiais da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoas (DHPP) estão nos estados do Paraná e São Paulo na manhã de hoje (06), á procura de suspeitos de matar carbonizados Thiago Brumatti Palermo, de 30 anos, e Marcelo dos Santos Vieira, 45 anos, no 24 de julho, no Jardim Santa Emília, em Campo Grande. Equipes do Grupo de Operações e Investigações (GOI) e o Departamento de Inteligência Policial (DIP), estão em investigações para buscar esclarecimentos sobre os assassinatos.

Segundo a Polícia Civil, o objetivo dessa operação é prender os envolvidos e buscar a transparência com a pela verdade. Ainda de acordo com a polícia, novas informações serão divulgadas à medida que se tornarem disponíveis As equipes da delegacia de homicídios e suas unidades parceiras permanecem firmemente empenhadas em resolver este caso e garantir que a justiça seja feita.

Homicídio

Os dois corpos foram encontrados carbonizados no porta-malas do veículo, na madrugada do dia 24 de julho, no Jardim Santa Emília em Campo Grande. De acordo com o delegado Pablo Reis, plantonista da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, que atendeu a ocorrência, pediu análise de DNA para identificar as vítimas.

Além do Corpo de Bombeiros que compareceu para apagar as chamas, equipes da Polícia Civil e Polícia Militar estiveram no local, junto com a perícia técnica para iniciar as investigações.

O caso foi registrado na época como morte a esclarecer.

