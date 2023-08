Veiga faz golaço de falta, e Palmeiras vence o Vasco pelo Brasileirão

O Palmeiras venceu o Vasco na noite deste domingo (27) por 1 a 0, no Allianz Parque, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Raphael Veiga, de falta, marcou o único gol da partida já no segundo tempo.

Mesmo após a saga para voltar da Colômbia por causa de problemas técnicos no avião de Leila Pereira, Abel Ferreira escalou a equipe titular e perdeu Dudu no primeiro tempo com dores no joelho.

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos 40 pontos e manteve a vice-liderança, além da distância para o Botafogo, que é de 11. O Vasco, por sua vez, segue com 16 e terminará a rodada na 18ª colocação.

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (30), quando recebe o Deportivo Pereira no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O Vasco, por sua vez, encara o Bahia no próximo domingo (3), fora de casa, às 18h30, pela 22ª rodada do Brasileirão.

Com informações da Folhapress