Batida envolvendo quatro carros encerra corrida da Stock Car

Uma batida envolvendo pelo menos quatro carro encerrou precocemente a corrida 600 da história da Stock Car, realizada neste domingo (27) em Goiânia.

Gabriel Casagrande, Nelson Piquet Jr, Felipe Massa e Cacá Bueno se envolveram em uma batida faltando pouco mais de seis minutos para o fim da corrida.

Quem mais sofreu foi Casagrande que, além de ter o carro destruído, precisou da ajuda dos fiscais para deixar a pista.

O episódio começou com um contato entre Casagrande e Piquet Jr. Após o choque, um dos pneus atingiu o carro de Felipe Massa. Já Cacá Bueno terminou a corrida com um dano considerável na lateral do seu veículo.

A direção da prova acionou a bandeira vermelha, encerrando a corrida. Átila Abreu terminou na primeira posição.

