Einstein recebe coração para transplante, e Faustão é operado neste domingo

Foram apenas 14 minutos em campo e uma dor na coxa esquerda que o impossibilitou de continuar. Após sua melhor e mais extensa sequência de jogos na temporada pelo Flamengo, Arrascaeta novamente voltou a conviver com o drama de uma lesão.

O lance em que Arrascaeta sentiu foi após uma dividida normal com Matheus Dias, do Internacional, no empate em 0 a 0 neste sábado (26), no Maracanã.

O uruguaio ainda tentou continuar, mas na primeira corrida viu que não teria condições e desabou no gramado. Ele foi substituído por Victor Hugo.

O meia demonstrou bastante irritação com a lesão no banco de reservas, enquanto ouvia palavras do médico Márcio Tannure.

Arrascaeta passará por exames e o Flamengo ainda não divulgou a gravidade de sua lesão.

Esta é a terceira lesão muscular de Arrascaeta em 2023. Em março, a lesão foi no adutor da coxa esquerda. Em maio, o problema foi no músculo posterior da coxa direita.

O uruguaio desfalcou o Flamengo em 12 jogos, no total, por causa das lesões musculares. Os dados são do “ge”.

No ano passado, Arrascaeta conviveu com uma pubalgia que o ameaçou de ficar fora da Copa do Mundo.

O meia estava aumentando sua minutagem na temporada e participou de 14 dos 15 jogos do segundo semestre.

Além de Arrascaeta, o atacante Luiz Araújo deixou o jogo com uma lesão muscular, assim como o zagueiro Vitão, do Internacional.

“Arrascaeta foi uma lesão mecânica através de um golpe (na bola). A de Luiz foi pela corrida. Foi uma boa semana de treinos, intensa e temos que melhorar em todos os lugares. Mas infelizmente tivemos dois jogadores que estavam fazendo a diferença no jogo, como Luiz, que estava levando vantagens. Agora vamos revisar o motivo disso e tentar recuperar o mais rápido possível”, declarou o técnico Jorge Sampaoli.

Arrascaeta participou do programa “TVZ”, do Multishow”, na última quarta-feira (23), a convite do cantor Felipe Araújo, que é seu amigo.

Alguns torcedores do Flamengo ficaram incomodados com a participação do jogador no mesmo dia em que o Fluminense enfrentou o Olimpia, time paraguaio que eliminou o Rubro-Negro, nas quartas de final da Libertadores.

A ida de Arrascaeta ao programa, porém, foi avisada ao Flamengo, que o liberou. Acesse também: Arrascaeta revê drama de lesões após melhor sequência do ano no Flamengo

Com informações da Folhapress, por BRUNO BRAZ