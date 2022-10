Vasco vence Criciúma para ficar perto do retorno à Série A

O Vasco ficou muito próximo do retorno à Série A do Campeonato Brasileiro após derrotar o Criciúma por 2 a 1, neste sábado (22) no estádio de São Januário, em jogo válido pela 36ª rodada da Série B.

Com os três pontos obtidos em casa, o Cruzmaltino acabou assumindo a vice-liderança da competição, com 59 pontos, um a mais do que o Bahia, que, também neste sábado, ficou no 1 a 1 com o Vila Nova na Fonte Nova.

Apesar de o resultado ter sido muito positivo para o Vasco, ele não veio de forma tranquila. Isto porque, mesmo jogando em casa, o Cruzmaltino viu o Criciúma abrir o placar logo aos 34 minutos do primeiro tempo, quando Fellipe cruzou na área para Hygor apenas escorar.

O panorama só mudou na etapa final, quando o técnico fez várias mudanças em sua equipe, entre elas as entradas do meia Nenê e do atacante Fábio Gomes, que decidiram o confronto. Aos 28 minutos, o camisa 10 marcou de cabeça para empatar e, já aos 40, Gabriel Pec encontrou Fábio Gomes, que também fez o seu gol pelo alto

. Assim, com a vitória de 2 a 1, o Vasco ficou a apenas um triunfo de garantir o retorno à Série A.

