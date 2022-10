Associação fará manifestação pacífica sob resolução contra Canabis

O tema sobre o uso e a liberação do canabidiol em tratamento no Brasil trava uma luta que na sexta-feira (14), trouxe novas resoluções que levantaram o debate do tema em todo o país, inclusive aqui na Capital, na qual amanhã (24), a primeira Associação de apoio aos pacientes de Cannabis Medicinal, a Associação Divina Flor fará uma mobilização pacífica.

No dia 14 de outubro (sexta-feira), pacientes de Cannabis Medicinal do Brasil todo foram surpreendidos com uma resolução (2.324/22) do Conselho Federal de Medicina (CFM) que busca regulamentar a prescrição dos remédios à base de Cannabis no país.

Jéssica Albuquerque, diretora, explica que “essa resolução é um grande retrocesso, desumano e desrespeitoso com as milhares de pessoas que precisam do óleo de Cannabis para ter qualidade de vida”, defendeu a diretora da Associação presente na Capital Morena.

Pacientes daqui do Estado já se manifestam on-line contra a resolução, que pode afetar diretamente a sua luta por qualidade de vida, conquistada a duras penas através do remédio da Cannabis.

Fabianne Rezek é mãe de João Pedro, que tem síndrome de Dravet, porém, já está em idade adulta. Em vídeo publicado em rede social, Fabianne declara que “há uma notória discrepância de valores, dois pesos e duas medidas” e protesta “essa proibição não só nos nega o direito à saúde, como nos devolve num lugar de clandestinidade, de ilegalidade e desobediência civil”.

Dentre os especialista que a Agência Brasil ouviu está o diretor da Associação Psiquiátrica do Estado do Rio de Janeiro e filiado à Associação Brasileira de Psiquiatria, Marcelo Allevato. No caso da doença de Alzheimer, uma das doenças em que a Canabis tem sido usada, é a forma mais comum de demência neurodegenerativa em pessoas de idade, por exemplo, Allevato descartou que haja relação com a Cannabis medicinal. “É uma demência, e a Cannabis não tem possibilidade nenhuma de tratar demência. Pode tratar, teoricamente, algumas alterações de comportamento, mas não tem nenhuma evidência consistente disso ainda não. É só uma possibilidade.” ,relatou Alevatto.

Diante da postura do CRM, mesmo após a ANVISA ter aprovado o medicamento para determinadas patologias, a Associação Divina Flor fará sua manifestação ÀS 10h .

A Associação reitera que o óleo vai continuar sendo distribuído a todos que precisarem e que estão tomando as providências com o apoio de mais de 110 juristas de todo o Brasil para se mobilizar contra a resolução. “Convocamos a todos para estarmos juntos, nessa segunda-feira em frente ao CRM, na cidade de Campo Grande a partir das 10:00 da manhã”, diz Jéssica, “vamos juntos pedir uma revisão dessa resolução que fere o direito

dos médicos e dos pacientes”.