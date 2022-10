Com empate, valerá a melhor estratégia na semana decisiva

Campanhas dos candidatos focam em eleitores antes do pleito

Se a campanha pegou fogo, agora na última semana, tendo os números da pesquisa Ipec (ex-Ibope) apontando empate técnico entre os candidatos Capitão Contar (PRTB) e Eduardo Riedel (PSDB), 50% a 50%, vai valer a melhor estratégia para vencer a eleição.

Capitão Contar tem percorrido o interior: passou por Coxim, Rio Verde, São Gabriel do Oeste, Naviraí e Dourados. Riedel concentrou na Capital, alcançou apoio maciço de vereadores e prefeitos de Campo Grande e interior, e priorizou debates e entrevistas. Utilizou da ausência de Contar, nos debates dos sites Midiamax e Top Mídia/ SBT para ganhar votos dos indecisos.

Para os últimos sete dias de campanha, resta de agenda oficial para os candidatos a sabatina da Fiems, Famasul, Fecomércio e Faems, que acontece nesta segunda-feira (24), e o debate da TV Morena, na quinta-feira (27). Os programas eleitorais terminam com os fins das inserções no rádio e na TV na sexta-feira (28).

A expectativa gira em torno de como será o comportamento. Isso porque no decorrer do início deste período, após a definição do primeiro turno, as campanhas mudaram completamente de ritmo, com ataques, pedidos de impugnação de pesquisas e retirada de supostas fake news.

Especialistas dizem isso

Ailton Souza, doutor em Ciência Política e professor da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), abordou que é esperado que não haja atos extremados de violência fora das redes, mas ainda assim pode haver e as instituições estão preparadas para coibir qualquer forma mais grave de violência, e comparou com torcidas de futebol.

“Veremos a intensificação de exibir propostas para disputar o voto e capitanear votos dos eleitores indecisos, tanto nacional como estadual. Neste final deve haver campanhas mais tripuladas com muitos vídeos e informações visando garantir a eleição. Vemos um período mais polarizado da eleição brasileira, não dá para garantir uma vitória de candidato algum. Ainda é uma incógnita e pode trazer muita surpresa”, defendeu Ailton Souza.

O sociólogo e professor Paulo Cabral defendeu: “Quanto à disputa para governador, a situação é bastante curiosa porque os dois candidatos são Bolsonaristas. Então, trata-se de um embate que se resume ao pessoal, sem repercussão no nível ideológico, já que os dois estão no mesmo lado”, ponderou o sociólogo.

Campanhas

Os núcleos de campanha dos candidatos a governo do Estado Eduardo Riedel (PSDB) e Capitão Contar (PRTB) responderam como deverá ser esta semana decisiva. Segundo o repassado, eles focam em

momentos finais junto aos eleitores.

Riedel aposta na dinâmica de revezar reuniões, caminhadas e visitas entre Campo Grande e municípios do interior, e o candidato Contar também prioriza eleitores em potencial.

A campanha no rádio e na TV termina em 28 de outubro, e o segundo turno da eleição ocorre no próximo domingo (30), das 7h às 16h.

Contar

Já o candidato Capitão Contar (PRTB) faltou a todos os debates e sabatinas da semana passada, e comentou que a previsão da equipe de campanha é de que compareça apenas no último debate, que ocorre nesta semana.

Em justificativa, o candidato Capitão Contar disse que não compareceu aos eventos organizados pelos veículos de comunicação por estratégia de campanha. Segundo ele, o foco foi visitar cidades do

interior e estar próximo da população.

“Nesta reta final estamos trabalhando 20 horas por dia. O Lula está recebendo apoio do adversário e, por isso, começou a crescer com pedidos de votos do grupo aliado ao PSDB. A campanha deles procura esconder a ajuda e todo esse trabalho nos bastidores. Eu não vou dormir enquanto não converter o último voto do dia para o presidente Bolsonaro. Vamos focar em Campo Grande, interior, agendas, em dedicação total à campanha dos capitães. Nosso plano antes do dia do voto é trabalhar incansavelmente. É capitão lá e capitão cá.”

Riedel

Questionado sobre quais são os planos antes do dia de voto no segundo turno, o candidato Eduardo Riedel disse ao jornal O Estado que vai continuar conversando com os eleitores e apresentando seu programa de governo.

“Vamos continuar conversando com a população e com as lideranças de todo o Estado para fortalecermos nossas parcerias em prol do desenvolvimento dos 79 municípios. O diálogo foi a marca de nossa campanha, e vamos finalizá-la dessa forma. Ouvindo muito as demandas que se apresentam para começarmos a construir as soluções necessárias para os desafios que enfrentaremos.”

O tucano cumpre agendas em Campo Grande e em cidades do interior com carreatas, visitas e reuniões. “Vamos manter uma dinâmica que englobe a Capital e os principais municípios que representam as

regiões do Estado nesta reta final. No dia anterior à eleição estarei com minha família e apoiadores, concentrado para este dia tão importante para nosso Estado e para o país. Tenho certeza de que o

sul-mato-grossense saberá escolher o nosso projeto para o Estado, por reconhecer nele o mais consolidado para levar Mato Grosso do Sul ao futuro.”

Riedel passou a última semana visitando municípios, fortalecendo a base eleitoral em Campo Grande e participando de todas as entrevistas, debates e sabatinas a que foi convidado. Ele salientou que a

apresentação de propostas é fundamental para que o eleitor conheça cada candidato.

Texto: Por Rayani Santa Cruz, Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul