Vasco recebe da 777 a última fatia do aporte para 2023

A SAF do Vasco recebeu da 777 Partners, na terça-feira (10), a última fatia do aporte previsto para este ano. Com isto, a empresa estadunidense quitou suas pendências. Tanto o Vasco SAF quanto a 777 Partners confirmaram à reportagem que a quantia de cerca de R$ 36 milhões bateu na conta do clube.

A empresa norte-americana já havia pago US$ 7,8 milhões (cerca de R$ 38,5 milhões) na última quinta (5) e mais US$ 7,5 milhões (cerca de R$ 36 milhões) na sexta (6).

O prazo limite para o pagamento foi dia 5 de outubro, o que permitia ao Vasco exercer uma cláusula para retomar 51% das ações da 777 Partners. O clube associativo possui 30% da SAF.

O depósito de US$ 7,5 milhões bateu somente na terça-feira em função de um feriado bancário nos Estados Unidos. Na sexta (6), porém, a 777 Partners enviou um comprovante para a Vasco SAF, tranquilizando os dirigentes.

O Vasco utilizará este aporte para quitar pendências financeiras com clubes onde efetuou compras de jogadores, algo que gerou um transfer ban da Fifa (proibição para inscrever novos atletas).

Por UOL/Folhapress

