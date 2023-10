Dança em todos os estilos

Em sua primeira edição, é realizado na Capital o Festival CBDD MS (Conselho Brasileiro da Dança de Mato Grosso do Sul), com uma programação para três dias, de hoje (12) a 14 de outubro. O evento contempla diversas modalidades de dança e realiza apresentações de “Competição” e “Mostra” nas categorias infantil, juvenil e adulto. Durantetodos os dias do evento, oficinas em várias modalidades também serão ofertadas. O festival será realizado no Centro de Convenções Arq. Rubens Gil de Camillo, a partir das 17h. Ingressos para plateia e cursos podem ser comprados via site, os valores variam de R$ 20 a 35 reais.

Jazz, danças árabes, populares e urbanas são apenas algumas das modalidades que o Festival CBDD contempla e apresenta a partir de hoje (12) até o dia 14, último dia do festival, que conclui sua programação com um baile de Gala dos Premiados. Conforme explica a representante do CBDD no MS, Neide Garrido, o evento é uma oportunidade para além dos profissionais e técnicos da área, mas, também, para que admiradores possam ter contato com a dança em seus mais diversos estilos e origens.

“Nós esperamos atrair um público que sente curiosidade ou afinidade e que, talvez, nunca se permitiu assistir espetáculos de dança, porque o festival também é uma oportunidade de conhecer a dança em toda a sua diversidade. Hoje nós estamos com esse formato com balé clássico, jazz, dança contemporânea, mas dentro dessas modalidades existem estilos diferentes, formas como os dançarinos se expressam e mostram seu trabalho. Além disso, são técnicas que podem mexer muito com as emoções, com o entendimento, com a compreensão do público. Então toda programação aberta ao público geral, para contemplarmos e refletir sobre essa arte fantástica do movimento”, pontua.

Para o primeiro dia de programação, o foco das apresentações será voltado às danças livres: dança contemporânea, jazz, urbana, populares e demais vertentes serão apresentadas. No dia 13, a programação será dedicada ao estilo clássico, com apresentações de balé clássico e remontagens dos grandes balés do repertório universal. Estilo clássico livre e neoclássico também estão inclusos na programação. A categoria infantojuvenil ficou reservada para o terceiro dia do evento, no qual crianças de 8 a 12 anos realizarão apresentações em diversas modalidades. Após a bateria infantojuvenil, será realizada a Gala dos Premiados.

“Por abranger todas essas modalidades, o festival está sendo muito esperado, tanto por artistas da dança do Estado de Mato Grosso do Sul, como também dos nossos Estados vizinhos, Paraná e São Paulo, e por nossas fronteiras, Paraguai e Bolívia. Então nós vamos costurando todas essas expectativas, tendências, referências e vamos juntar todos numa corrente positiva de encontro na dança. Porque a proposta do festival CBDD é trazer referências, promover desafios e superação, por isso o resultado é muito rico de aprendizagem”, destaca a representante.

Participações

A primeira edição do festival terá a participação de grupos das cidades de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Ponta Porã, Aquidauana e Naviraí. Além de Maracaju e Sidrolândia, que também destacam-se no cenário estadual da arte da dança. Na equipe técnica e artística de jurados e professores haverá profissionais de várias regiões do Brasil: Gisela Vaz (presidente do CBDD) – GO, Flavia Burlini e Regina Sauer – RJ, Alan Keller, Cristina Helena Rios –MG, Luan Rattacaso – SP, Cecilia Basseto – PR, Maria Helena Pettengil e Diógenes Antônio Pivatto – MS. Outro destaque do evento são as oficinas de formação, vivências e trocas de experiência em várias modalidades ofertadas durante os três dias do festival. Os minicursos são ministrados por professores convidados, que participam da banca de avaliação e contemplam desde entusiastas até professores e profissionais da dança. “Nós temos aqui um programa muito extenso, especial e informativo, que é a parte de formação e informação. A informação visa à troca de experiências com professores convidados que ministram oficinas dentro da sua especialidade, no caso ballet clássico, dança contemporânea, jazz, entre outros. Visando a formação, temos a parte de instrução didática pedagógica para professores, que também é extensa, e é outro atributo do festival que eu considero importantíssimo, porque a dança é estudo, é pesquisa, educação e formação. É importante que os professores ou os artistas da dança, que se sentem inclinados, vocacionados para passar seus conhecimentos ou suas experiências, tenham acesso a informações atuais.

Com profissionais de referência nas modalidades que eles possuem mais afinidade, para ensinar e passar para os nossos pequenos artistas, que estão entusiasmados, à procura desse mundo maravilhoso e tentando experimentar e vivenciar o que é a dança”, ressalta. O evento conta com o apoio da Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania) e Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo). Já os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla https://www.sympla.com.br/evento/festival-cbdd-ms/2192399?referrer=l. instagram.com. . O Centro de Convenções Arq. Rubens Gilde Camillo é localizado na Av. Waldir dos Santos Pereira, s/n, Parque dos Poderes. Para mais informações, acesse, no Instagram: @cbddoficialms.

Por Ana Cavalcante

