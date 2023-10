Portuguesa entra no ritmo para estreia contra SGO na Série B do Estadual de Futebol

Com elenco formado, grupo ajusta últimos detalhes para a partida que coloca time no gramado após uma década

Contagem regressiva para o início do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol 2023 – Série B. A Portuguesa retorna aos gramados após 10 anos em estreia contra o São Gabriel no próximo domingo (15/10) às 10h. O palco do jogo de abertura do certame terá o time do norte do Estado como mandante, mas no Estádio Municipal André Borges, em Coxim. São 253 quilômetros da Capital até a cidade. A alteração foi confirmada pela FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul).

A expectativa é alta por parte da Lusa, que contou com pré-temporada intensa envolvendo equipe técnica qualificada e contratações de peso. “Vai ser competitivo. Sabemos da responsabilidade que é buscar a ascensão, mas estou confiante com o trabalho que temos feito. Agora é aproveitar a última semana para fazer ajustes e transferir para o jogo o que fizemos nos treinos e jogos treinos”, afirma o técnico Glauber Caldas.

O elenco principal começou os trabalhos no início de setembro e conta com nomes fortes do Estado, como a dupla de ataque Luan Rodrigues e Gabriel Pereira, além do lateral Léo Colman. Vindos de Fátima do Sul, os irmãos Prego e Coruja também fortalecem o time. Na defesa, Maycon Douglas e o goleiro Renan são os grandes destaques do Terrão.

Contratações de outros Estados como o ex-Santos Rafael Caldeira, André Mascena e Gabriel Vieira (São Paulo) e o meia Marcelinho (Rio de Janeiro) também integram o elenco. “Estou feliz com a montagem pois conseguimos trazer ótimos atletas. Não é um grupo muito grande mas é um grupo qualificado. Valorizamos os talentos locais e apostamos em bons nomes de fora também”, reforça o técnico.

Durante a semana o grupo acerta os detalhes para a partida e reveza entre treinos físicos, técnicos e táticos, priorizando a recuperação para que cheguem dispostos na partida.

A previsão de embarque é para a madrugada de sábado, já que ainda devem treinar em Coxim.

Os jogos do clube terão transmissão ao vivo pelo canal LUSA TV MS no YouTube.

A Associação Atlética Portuguesa disputa a temporada 2023 com o apoio master de Amiréia Pajoara além de Capital Saúde, Bello Card, VM Sports, Mega Stands, Estrela Autopeças e UEFAMS (União Esportiva de Futebol Amador de Mato Grosso do Sul).

