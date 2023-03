Caminhonete capota e cinco homens ficam feridos

Cinco homens ficaram feridos após um acidente de trânsito na Estrada Parque (MS-228), região do “Aterro”, na entrada da Fazenda Santo Expedito, em Corumbá, a 428 km da capital. Os indivíduos estavam em uma caminhonete Hilux que capotou na tarde de sexta-feira (10). Uma equipe de resgate e salvamento do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada para prestar assistência no local.

Conforme apuração do jornal Diário Corumbaense, dos cinco indivíduos envolvidos, quatro deles foram identificados pelas iniciais J.T.G., M.S.C., J.D.N.J. e W.C.S.. O primeiro apresentava ferimentos com corte contuso, enquanto M.S.C. sofreu um corte contuso na região parietal do lado direito e J.D.N.J. teve escoriações pelo corpo. Todos eles recusaram atendimento médico em uma Unidade de Saúde.

Já W.C.S. se queixava de dores na região torácica e foi imobilizado com colar cervical e prancha rígida antes de ser encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) por uma ambulância do Samu (Serviço Móvel de Urgência e Emergência), que também compareceu no local. Não há informações sobre o estado de saúde do quinto ocupante da caminhonete.

O boletim de ocorrência 515/2023, registrado como acidente de trânsito/capotamento, não relatou as causas do acidente.

Com informações do jornal Diário Corumbaense

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: