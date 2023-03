Flamengo segue com Vítor Pereira e avaliará trabalho após Carioca

Embora muito pressionado, Vítor Pereira segue no comando mesmo com a perda do quarto título na temporada. O Flamengo manterá o treinador para o período decisivo do Campeonato Carioca e posteriormente avaliará seu trabalho -independentemente do resultado- antes do início do Campeonato Brasileiro e da Libertadores.

Após a derrota para o Fluminense nesta quarta-feira (8) por 2 a 1 que culminou na perda do título da Taça Guanabara, Vítor Pereira lamentou os desfalques que teve.

“Dadas as circunstâncias, eu quero lembrar que Pedro e Varela são jogadores que só estavam aqui por ser uma final. Eles não estavam em condições normais para nos ajudar. Thiago Maia, Erick Pulgar, David Luiz, Filipe Luís e Victor Hugo estão lesionados”, disse.

“E mesmo assim, fizemos uma primeira parte brilhante, jogamos de forma agressiva, pressionamos. Fizemos dois gols, um deles anulados. Gols limpos, na minha opinião. Éramos para ir para o intervalo por 2 a 0. Esse era o resultado”, completou.

Maratona de jogos

Vítor Pereira foi questionado pelo UOL sobre a queda de intensidade no segundo tempo, algo que tem sido uma constante. O treinador, porém, justificou apresentando a maratona de jogos rubro-negra:

“Trabalhamos para ser uma equipe pressionante, para ter a bola. Com a equipe do Fluminense, a gente sabia que eles teriam mais a bola. Para manter a intensidade, a gente precisa de soluções. Nos últimos oito dias, fizemos o jogo com o Del Valle com prolongamento [prorrogação e pênaltis]. Fizemos o jogo do Vasco, um bom jogo, com intensidade. E agora tivemos mais esse jogo. Para manter a intensidade alta, precisávamos desses lesionados, disponíveis”.

Protesto da torcida

Nas redes sociais, uma convocação tem sido feita para um protesto em frente a sede administrativa da Gávea, na Zona Sul (RJ), no próximo sábado (11) pela manhã. De acordo com o chamado, além de Vítor Pereira, os outros alvos serão o vice de futebol, Marcos Braz, e o diretor-executivo, Bruno Spindel.

“Eu compreendo a torcida pois, como eu, se frustram porque depois de tanto trabalho, de os jogadores acreditarem e fazerem o que deveriam, e a gente perder a final, é difícil explicar. Uma bola parada, aos trambulhões. Difícil explicar. Temos uma semifinal, estamos convictos de que vamos chegar forte para disputar o Carioca”, disse Vítor Pereira.

O Flamengo conhecerá seu adversário nas semifinais após o resultado da partida desta quinta-feira (9) entre Vasco e Bangu.

Com informações da Folhapress, por Bruno Braz