Vasco empata com Chapecoense e permanece sem pontos na Série B do Brasileirão

Debaixo de uma forte chuva na noite de ontem (22), na Arena Condá, o Vasco empatou com o Chapecoense. Em uma partida sem gols, o time carioca permanece sem contabilizar nenhuma vitória na Série B do Campeonato Brasileiro.

Com esse jogo, o Vasco fica em 10ª posição na tabela, com apenas três pontos na rodada. Já o Chapecoense continua na vice-liderança da tabela, com 5 pontos, atrás apenas do líder Bahia, que acumula um saldo de 7 pontos e que empatou com o CSA também na noite de ontem.

Por conta do temporal a partida teve que ser interrompida duas vezes pelas das quedas de energia. De acordo com o presidente do Vasco, Jorge Salgado, mesmo com a pressão em cima de Zé Ricardo, o time não pretende dispensar o técnico.

O Chapecoense entra em campo novamente na terça-feira (26) contra o Novorizontino. Já o Vasco da Gama enfrenta a Ponte Preta em São Januário na quarta-feira (27).