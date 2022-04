De show com Jorge & Mateus a bloquinho de carnaval; confira a agenda cultural deste sábado

Por Méri Oliveira [Jornal O Estado]

Este sábado tem dicas de lazer de sobra, tanto para quem gosta de grandes eventos quanto para quem prefere algo mais intimista, como uma exposição. Vem conferir nosso agendão.

Sesc no Bosque: Música – João Paulo

O cantor João Paulo se apresenta das 12h às 14h, na praça de alimentação do Shopping Bosque dos Ipês, com um pequeno resumo de sua trajetória musical, tocando nos bares e casas noturnas, desde músicas regionais interpretando músicos renomados como Almir Sater, Paulo Simões e família Espíndola. Interpreta também, nesse mesmo show, cantores nacionais da MPB – música popular brasileira tais como: Fagner, Zé Ramalho, Caetano Veloso e ainda faz uma passagem pelo pop rock dos anos 80 com Paralamas do Sucesso, Lulu Santos, Legião Urbana e Raul Seixas. O Shopping Bosque dos Ipês fica na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados.

Sesc no Bosque – Espetáculo: “Cantos e Contos” com Edu Brincante

A partir das 15h, no Arena Bosque, do Shopping Bosque dos Ipês, tem o espetáculo “Cantos e Contos”, uma sessão de contação de histórias, teatro e brincadeiras cantadas, tudo junto e misturado. Uma mistura que se embola e se embala com a música, que se abraça na poesia, no jogo e nas brincadeiras de criança. Em cena, Edu Brincante com seu baú mágico convida o público a se aproximar da cultura brasileira a partir de um repertório de contos e cantigas populares que são cantadas com muita alegria, bonecos, objetos lúdicos e brincadeiras.

Volcano of Adventure

Um espaço de brincadeiras com piscinas de bolinhas, escorregadores, rampas e obstáculos, com tema de vulcão e um grande dragão para a criançada se divertir. O brinquedo não possui idade mínima, mas crianças até 4 anos devem entrar acompanhadas de um responsável. Os ingressos são individuais e custam R$ 40, para 30 minutos. A partir de meia hora, acrescentam-se R$ 15 a cada 15 minutos, na praça central de eventos do Shopping Bosque dos Ipês.

Sarau do Alfredão

Depois de um período de descanso, o casal Lane e Alfredo retorna à rotina do sábado animado no Sarau do Alfredão. De volta a tradicional feijoada e a cerveja estupida mente gelada. Além disso dois tempos de música. Na primeira parte Samba Mix com Guga e Carlinhos Batera. Começa a partir das 16h com a banda do Sarau. O Sarau do Alfredão fica na Avenida Rouxinol, 544, no bairro Tiradentes.

Show da Expogrande

A partir das 22h tem show de Jorge & Mateus como parte da programação da Expogrande, apresentando seus maiores sucessos e animando o público no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês. Os ingressos podem ser adquiridos por meio do link https:// linktr.ee/eventosduts ou em pontos de venda pela cidade. No Shopping Bosque dos Ipês os ingressos podem ser adquiridos no primeiro piso, em frente do quiosque do Bob’s.

MS Dance Fest

A partir das 20h acontece a 11ª edição do MS Dance Fest, promovido pelo Grupo Funk- -se, na Praça do Rádio Clube, com apresentação de diversas coreografias e premiação, com acesso gratuito. A Praça do Rádio Clube fica na Avenida Afonso Pena, esquina com a Rua Padre João Crippa.

Sesc Cultura

O Sesc Cultura promove neste sábado, a partir das 15h, oficina que vai ensinar a criançada a produzir móbiles inspirados na arte kadiwéu. A atividade é gratuita e voltada a crianças a partir de 5 anos de idade acompanhadas do responsável. Para participar, é preciso levar os seguintes materiais: 1 galho seco, 1 pincel fino, tesoura, folhas secas, folhas verdes, pedras pequenas de diferentes tamanhos e cor. O Sesc Cultura fica na Avenida Afonso Pena, 2.270, Centro.

Exposição “Morrer é coisa de quem vive”

A exposição “Morrer é coisa de quem vive”, da artista Isabê, segue aberta à visitação hoje no Sesc Cultura, das 9h às 18h, com entrada gratuita.

Exposição – “Centenário da Semana de Arte Moderna de 1922”

A exposição faz alusão, como o próprio nome diz, ao centenário da Semana de 1922, no Sesc Cultura, das 9h às 18h deste sábado, com entrada gratuita.

Exposição – “Os Bugres de Conceição”

Outra exposição abrigada pelo Sesc Cultura é “Os Bugres da Conceição”, também com entrada gratuita, das 9h às 18h.

1º Encontro de Clássicos de Campo Grande

Evento reúne colecionadores da marca Volkswagen com mais de 20 expositores e entrada gratuita, das 9h às 15h, na Autobel da Rua Joaquim Murtinho, 2.452.

Baile das Princesas

Com muito funk, eletrofunk, bregafunk e mandelão com o concurso Bumbumtamtam, que vai premiar com R$ 100 o melhor rebolado, na Non Stop, na Rua Pimenta Bueno, 127, bairro Amambaí.

Labhits – Tributo a Michael Jackson

Hoje à noite o Blues Bar apresenta a 7ª edição do LABHITS, com tributo ao cantor Michael Jackson com o artista Wendel Jackson, que tem se destacado cada vez mais. A festa começa às 20h, na Rua 15 de Novembro, 1.186.

Bloquinho do Diz Aí

Aproveitando a onda dos desfiles de carnaval deste fim de semana, o bar fará um festa com samba para comemorar o carnaval de novo, com apresentações dos grupos Diz Aí e Di Bobeira, a partir das 17h, no Rota Botequim, na Rua Brilhante, 2.056, Vila Banderante. Entrada a R$ 10.

