Com uma frota de 614 mil veículos, mais de 200 mil motoristas dirigem sem CNH na Capital

Por Suelen Morales [Jornal O Estado]

Um levantamento realizado por O Estado mostrou que a frota veicular de Campo Grande disparou nos últimos anos. Somente em 2022, a quantidade já ultrapassa os 614 mil veículos. Em contrapartida, os números de veículos não acompanham o número de pessoas habilitadas no trânsito, já que, segundo o Detran (Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul), apenas 432.533 condutores possuem CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Ou seja, na Capital estima-se que 201.828 condutores não possuam CNH.

Conforme o departamento em 1999, a Capital possuía uma frota de 159.173 veículos, ao passo que neste ano a frota ultrapassou 614 mil veículos. Segundo o departamento, a quantidade da nova frota automobilística na Capital, que inclui caminhonetes e camionetas, é de 1.587 em 2022, 11.887 em 2021 e foi de 11.109 em 2020. Já a quantidade da frota de ciclomotores, que inclui motociclos e motonetas, é de 1.510 até o momento; foi de 7.683 em 2021 e de 6.717 em 2020.

A equipe do jornal O Estado conversou ontem (22) com o eletricista Jorge Alves, 64, que possui seis veículos na garagem de sua casa localizada no Jardim Colibri. “São meus carros e do meu filho. Carros que usamos para o trabalho, para o lazer. Tenho duas S10, uma que fica comigo e outra na firma. Meu filho prefere trabalhar de moto pela economia e mobilidade. Aí tenho o Jipe que é minha relíquia para passear as vezes. Como a frota estava ficando grande coloquei uma Blazer na garagem para vender”, explica.

Quando questionado sobre o veículo pelo qual tem mais apreço, Jorge confessa que é a sua caminhonete verde que, habitualmente, utiliza para ir e retornar do trabalho. “Gosto mais da S10, ano 95, que é meu ganha-pão”, garantiu.

