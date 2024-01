Vasco e Bangu fazem jogo emocionante e empatam em Brasília pelo Carioca

Vasco e Bangu protagonizaram um jogo maluco e ficaram no empate por 2 a 2 neste domingo (28), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A partida teve direito a dois gols nos minutos finais e foi válida pela quarta rodada do Campeonato Carioca.

Os jogadores do Vasco ficaram muito irritados com a arbitragem. A expulsão de Jair logo no início e outras faltas foram deixando o clima mais tenso. O pênalti nos minutos finais ainda piorou a situação. Tarcizo Pinheiro Caetano não poupou também nos cartões amarelos. O Bangu também perdeu um atleta.

Com o resultado, o Vasco deixa de assumir a liderança e fica em segundo, com oito pontos. O Bangu é o penúltimo, com seu primeiro ponto na competição.

Houve uma briga na arquibancada do Mané Garrincha. Vários torcedores se envolveram na confusão. Policiais e seguranças privados precisaram agir.

A delegação vascaína jogará novamente fora do Rio de Janeiro, na quarta-feira, contra o Nova Iguaçu, em Uberlândia, às 18h10 (de Brasília). O Bangu encara o Fluminense na quinta, às 21h30, no Luso-Brasileiro.

As equipes fizeram uma ação em referência ao Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Os jogadores ergueram o punho antes do início da partida, gesto também usado na luta antirracista. Os atletas do Vasco carregaram na camisa o logotipo do Instituto Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo (InPACTO) e incentivos ao Disque 100 (Disque Direitos Humanos).

Esse foi o primeiro jogo do técnico interino do Bangu, França Júnior.

Com informações da Folhapress