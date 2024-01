Palmeiras vence Santos em clássico com Veiga ‘on fire’ e bronca com gramado

O Palmeiras venceu o Santos neste domingo (28) por 2 a 1 no Allianz Parque, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Os gols foram de Veiga e Flaco López pelo Verdão, enquanto Otero descontou pelo Peixe. Este é o quarto gol de Veiga em três jogos. Giuliano jogou apenas dez minutos e culpou o gramado pelo pouco tempo em campo.

Veiga ditou o ritmo do jogo, fez o primeiro gol e cobrou uma falta na trave. Com bons passes e arrancadas no meio-campo o jogador foi eleito o melhor em campo.

Poupado por Carille, Giuliano entrou no segundo tempo e logo foi substituído. Na saída de campo, foi flagrado pela equipe da TV Record culpando o campo de jogo e caminhou para banco onde colocou gelo na panturrilha.

O Palmeiras lidera o grupo B, com sete pontos. Já o Peixe se mantém em primeiro no grupo A, com seis.

O Verdão volta a campo na quarta-feira contra o Red Bull Bragantino, às 19h30, no estádio Nabi Abi Chedid. O Santos enfrenta o Água Santa no mesmo dia, às 21h30, no Distrital Itamar.

Só deu Palmeiras

O Palmeiras reviveu alguns momentos de 2023 e só não marcou por falta de capricho. A equipe dominou o Santos com facilidade, tanto pelo meio quanto pelos lados, mas abusou dos cruzamentos e criou poucas chances claras. Flaco López teve um gol anulado, Veiga acertou a trave e Zé Rafael ficou no quase em ao menos dois lances.

O técnico Fábio Carille convocou um time misto para o clássico e tudo deu errado. Com Rincón mais próximo do ataque e Cazares na ponta, ambos não renderam fora de suas posições. Com um time pouco organizado, a marcação ficou fragilizada e as laterais expostas. Apenas nos últimos 10 minutos o Santos foi melhor e criou chance com Bigode, que definiu mal.

Com informações da Folhapress, por BRUNO MADRID E E GABRIELA BRINO