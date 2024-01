Detran-MS: Infrações por problemas no farol atingiu a marca de 5.626 multas em 2023

O número de infrações de trânsito por iluminação defeituosa em Mato Grosso do Sul mais do que quadruplicou entre 2020 e 2023. Segundo o Detran-MS (Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul), em 2020 o número de registros foi de 1.303 infrações, já em 2023, o índice atingiu a marca de 5.626. O número do ano passado representa um aumento de 331,7% no Estado.

Entre este período, 2023 também foi o ano com maior número de infrações se comparado com 2021 (2.682) e 2022 (3.655 registros). O aumento gradual registrado está relacionado com o aumento da frota de veículos em Mato Grosso do Sul, que subiu de 1,70 milhão em 2020 para 1,89 milhão de veículos no Estado em 2023 (+10.89%.), segundo levantamento do Ministério dos Transportes.