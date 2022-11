Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Você começa a semana com muita habilidade para lidar com dinheiro, Áries. Multiplica, Senhor! Explore a iniciativa do seu signo para descobrir novas maneiras de encher o bolso, fechar uma parceria comercial e até receber uma grana que não esperava. Mas nem tudo será essa maravilha toda e os astros avisam que pode pintar problema nas amizades. Uma briga não está descartada e há chance até de botar fim a uma amizade antiga. Tente administrar essa energia tensa e não deixe isso respingar na vida amorosa. As finanças do casal podem melhorar se os dois estiverem de acordo sobre os gastos. Melhor disfarçar a possessividade pra não assustar um contatinho novo.

Touro (de 21/4 a 20/5)

No trabalho, você pode se surpreender com o que conseguirá conquistar graças aos seus esforços. Como a Lua entra em seu signo nesta madrugada, você pode sentir suas energias renovadas, Touro! Logo cedo, porém, as estrelas mandam o papo reto: foque no que é importante, confie na própria capacidade e não espere demais dos outros, principalmente na área profissional. Pode pintar crítica de um parceiro ou colega se não estiverem bem alinhados no serviço. Ainda bem que o astral fica mais descontraído à noite e você vai dar um show na conquista! Jogue seu charme sem medo. Com o mozão, mantenha a leveza e deixe as críticas e cobranças de lado, bebê.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Vai ser preciso uma dose extra de foco para lidar com as suas obrigações neste início de semana. No trabalho, as distrações devem crescer e será preciso algum sacrifício da sua parte para não perder tempo batendo papo ou sonhando acordada durante o expediente, tá? Ouça sua intuição e priorize tarefas que podem ser feitas de maneira reservada. Com a Lua infernizando seu astral, agir discretamente será o segredo para manter os invejosos bem longe, inclusive na vida pessoal. Na conquista, clima de mistério e muita sensualidade animam as coisas, mas cuidado com as inimigas. Vale a pena apostar nas mesmas armas se tem compromisso e quer proteger o seu romance.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

A Lua brilha em Touro nessa madrugada, destacando sua disposição para conhecer novos horizontes, viver experiências diferentes e deixar a rotina de lado. Seu signo costuma ser mais certinho, mas experimentar novas maneiras de realizar as tarefas do dia a dia, por exemplo, vai ser divertido e, de quebra, promete melhorar sua produtividade. Arrisque-se mais, bebê! As amizades contam com vibes positivas neste início de semana. Pena que nem tudo será perfeito e pode dar ruim na paquera ou no romance se não tiver cuidado. Faça o possível para driblar as brigas com o mozão e aposte na sintonia entre vocês. A paquera pode surpreender, mas talvez não como gostaria.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Você começa a semana contando com uma mãozinha da Lua para manter sua atenção mais focada no serviço. O astral é perfeito para repensar a carreira, fazer ajustes e até encontrar maneiras alternativas de batalhar pelo sucesso. Aproveite para cuidar melhor da imagem que passa aos outros, seja caprichando no visual ou fazendo contatos importantes. Mas nem tudo é perfeito e pode pintar briga com a briga. Caprichar na produção ajuda a ganhar a atenção do crush, mas controle o ciúme para não colocar tudo a perder. As estrelas pedem cautela com discussão ou estresse no romance, principalmente se não controlarem o ciúmes ou se a família ficar se metendo na relação.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Nesta segunda, você vai esbanjar criatividade no trabalho! Aposte no espírito de equipe pra encarar as tarefas com garra e disposição. Investir em conhecimento é sempre uma boa ideia, meu cristalzinho. A Lua favorece os planos para uma viagem. Pode ser um desafio manter o foco no serviço, mas deixe pra sonhar acordado depois do expediente, Virgem. Gente fofoqueira pode atrapalhar no trabalho. Cuide melhor da saúde e não tente nada radical, inclusive na alimentação. Um programa fora da rotina pode ser a melhor pedida para animar os momentos com o par. Tá na pista? Uma aventura romântica pode surpreender e acelerar seu coração!

Libra (de 23/9 a 22/10)

O dia promete altos e baixos, Libra, e vai ser preciso sensibilidade para lidar com algumas reviravoltas inesperadas. Além do risco de ter um prejuízo daqueles, as finanças precisam de cuidados redobrados para não azedar a convivência com colegas e até com o mozão. Faça o possível para não começar uma briga logo cedo, seja por excesso de gastos ou possessividade, e deixe pra conversar pessoalmente com o seu amor à noite, quando o astral estará mais tranquilo. Vale a pena redobrar o empenho no trabalho e seguir sua intuição para descobrir boas oportunidades. Esbanjando charme e seducência, seja na hora de paquerar ou de seduzir quem ama, você pode fechar o dia no lucro.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Segundou, bebê, e a Lua promete melhorar a interação com os colegas e parceiros a partir de hoje. Seu signo tem fama de ser mais fechado, mas aproveite para cuidar de projetos e tarefas que dependem de colaboração, marcar reunião, etc. Pena que nem tudo é festa e, tanto em casa quanto na vida pessoal, podem surgir atritos. O astral fica mais pesado logo cedo, por isso, se driblar uma briga pela manhã, terá mais chance de manter a paz com a família. A boa notícia é que as coisas melhoram à noite e vai ser mais fácil curtir a companhia do mozão. A paquera também pode surpreender, mas veja lá se vale mesmo dar uma chance a alguém do passado.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Se depender da Lua, vai sobrar pique para mergulhar no trabalho e finalizar suas obrigações nesta segundona, meu cristalzinho. Foco, fé e café serão o segredo para o seu sucesso porque vou te contar: não vai faltar serviço! Dedicação e até alguns sacrifícios serão importantes para cuidar da saúde. Mas o céu não está lá essa festa toda e os astros pedem que revise documentos antes de assinar, confira duas vezes um e-mail, fuja de conversinhas paralelas e não dê bola para os fofoqueiros de plantão. Se tinha um contatinho na mira, pode ser que a paquera se desenrole mais devagar do que você gostaria. A rotina pode incomodar no romance. Fuja de assuntos sensíveis com o mozão!

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Com a Lua em seu paraíso astral, pode contar com criatividade e ótimas ideias para se destacar em tudo o que fizer hoje. Aposte no seu charme para fazer novos contatos profissionais, conquistar clientes ou dar aquela movimentada nas vendas. Pena que também há sinal de problemas pela frente, Caprica. Projetos muito ambiciosos podem trazer prejuízos, por isso, use a razão antes de investir seu rico dinheiro em promessas vazias, bebê. Também há risco de brigar com um amigo por causa de grana. Bate na madeira! Por outro lado, você tem tudo para fazer o maior sucesso na paquera. Se joga! Altas doses de carinho e romantismo garantem momentos deliciosos com o mozão.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Você começa a semana contando com bom-senso e praticidade na hora de lidar com as tarefas do dia a dia. No trabalho, concentre-se no que exige mais atenção e faça um esforço extra para não ficar implicando com colegas ou com a chefia. Trabalho em home office ou com produtos e serviços para o lar devem render melhor. Cuidado com cobranças e estresse com a chefia – você talvez não lide muito bem se receber críticas, mas não deixe que isso queime sua imagem profissional. Embora o astral melhore à noite, um programa caseiro e aconchegante com o mozão tem mais chance de ser um sucesso. A paquera anda devagar, devagarinho…

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Segundou, Peixes, e a Lua traz raciocínio rápido e boas ideias para o seu signo! Explore a comunicação para se destacar no serviço e ainda dar uma animada nos colegas logo cedo. Vai ser mais fácil deixar uma boa impressão ao lidar com clientes ou pessoas novas, ampliar seus círculos sociais, e cuidar de serviços que exigem deslocamentos rápidos pela cidade. Mas nem tudo será perfeito e planos para uma viagem talvez tenham que ser revistos. Não deixe isso afetar o seu humor! Se está na pista, pode conhecer alguém novo. Só não deixe a distância virar um problema, bebê. Há sinal de alto-astral e animação com o par: foque nas partes boas do relacionamento.

