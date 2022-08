Vanessa Paixão, ex SERC/UCDB, é contratada pela Stein Cascavel Futsal

Vanessa Paixão, ala do SERC/UCDB, de 18 anos, não joga mais pelo clube sul-mato-grossense. A jogadora deixou Campo Grande logo após a classificação do Alvinegro para as semifinais da competição nacional, para assinar contrato com o Stein Cascavel.

Ao todo, a atleta participou de 12 jogos oficiais em quadra, 2 gols marcados e o título da Copa Integração de Futsal Feminino. A jogadora chamou a atenção por sua qualidade, mesmo no curto período que esteve na SERC/UCDB. Suas atuações colocaram Vanessa Paixão na mira do Stein Cascavel, uma das principais equipes de futsal feminino.

Após serem analisadas as performances dentro das quatro linhas, as atletas que chegam no Stein passam por um período de avalição e somente após a aprovação nos testes são liberadas para assinar contrato com a agremiação.

Vanessa Paixão participou de todo o processo avaliativo, mas seguiu defendendo as cores do Operário/DEC até o confronto contra a SERC/UCDB. Antes mesmo do embate as duas diretorias haviam conversado e decidiram que Paixão jogaria o mencionado jogo para em seguida ser transferida para o Stein Cascavel. Assim haveria tempo hábil para que ela fosse inscrita no Campeonato Paranaense de Futsal Feminino Adulto.

Paixão, como é conhecida, é filha de um maiores ídolos da história do Operário, Valdir Coelho do Nascimento ou simplesmente Valdir. Com a camisa do Galo, Valdir ficou marcado por ter feito um golaço emblemático contra o rival Comercial na final do Campeonato Sul-Mato-Grossense 1996.

Com informações do site EsporteMS.

