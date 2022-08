Dourados recebe quase R$ 30 milhões em segurança e infraestrutura

Com novo pacote de R$ 29,4 milhões, o governador Reinaldo Azambuja lançou nesta sexta-feira (19) novos investimentos em Dourados. São obras que vão qualificar a infraestrutura urbana da cidade e reforçar a segurança pública de toda região.

“Muito feliz em trazer novas obras para Dourados. Temos a assinatura de ordem de serviço de pavimentação em vários bairros, assim como nos distritos da Picadinha e Vila Vargas. Todos eles serão contemplados com mais de R$ 17 milhões de investimentos nas vias públicas”, disse o governador na sede do Sindicato Rural..

Durante a solenidade foi assinada a ordem de serviço para restauração funcional de diversas ruas da Vila São Luiz, no setor IV, no valor de R$ 3,2 milhões, assim como a pavimentação e drenagem nos bairros Jardim Parati, Jardim Ayde, Jardim Piratininga e Jardim Porto Belo, com custo de R$ 3,06 milhões.

Na região da Grande Dourados, será iniciada a pavimentação e drenagem do Distrito da Picadinha, que é uma reivindicação de mais de 40 anos dos moradores. A Avenida Abílio Ferreira por exemplo terá 3,7 km de asfalto. O investimento na obra será de R$ 10 milhões.

O Distrito de Vila Vargas também será contemplado com a pavimentação e drenagem, no valor de R$ 1,2 milhão. Já a rodovia MS-156 vai dispor de nova iluminação de Led-Solar, no trecho entre Dourados e Itaporã. Serão novas luminárias com potência de até 10 mil lumens, com fonte solar e ajustes nos postes. São R$ 4,2 milhões de recursos do Estado.

“Estamos fazendo parcerias em diferentes áreas com o Governo do Estado, e uma delas é a infraestrutura urbana. Tem as obras no Jardim São Luiz, Parati e outras pavimentações no Porto Belo e Ayde, assim como Vila Vargas. O governo estende as mãos e ajuda Dourados”, disse o prefeito Alan Guedes.

Segurança Pública

Para reforçar a segurança pública da região, o governador entregou 22 viaturas ao DOF (Departamento de Operações de Fronteira), no valor de R$ 5,1 milhões. São 16 caminhonetes cabine dupla com cela e cinco sem celas, além de uma van para transporte da tropa. Elas foram adquiridas por meio de convênio com o Ministério da Justiça, tendo contrapartida do governo estadual. As antigas viaturas inclusive serão recolhidas.

Já o Núcleo de Inteligência da Polícia Civil de Dourados e Fátima do Sul recebeu 13 veículos, sendo 10 viaturas (Sandero Stepaway) e 3 caminhonetes (Nissan Frontier), que juntas somam a R$ 1,6 milhão. As Unidades Regionais de Perícia e Identificação dos dois municípios também foram contempladas com seis viaturas.

Com informações da assessoria