Com shows musicais e gastronomia, Festival da Guavira começa hoje em Bonito

Começa nesta quinta-feira (16) a 19º edição do Festival da Guavira, no município de Bonito. O evento será realizado de forma gratuita, na Praça da Liberdade, e a novidade este ano é a atração ‘Cozinha Show’, que trará chefes de cozinha renomados do Estado, com produção de vários pratos a base da fruta símbolo do Estado.

A programação também inclui apresentações culturais, o Concurso de Maior Guavira de Bonito, curso pratico de produção de cerveja artesanal com guavira e muita música boa com artistas locais e do estado, como Carlos Colman, Maciel Correia e Ases do Pantanal e Tostão e Guarany.

As vagas para a Cozinha Show são limitadas e os interessados devem fazer a inscrição 30 minutos antes do início da atividade, no próprio local.

Confira a programação completa:

Quinta-feira (16):

17:00h – Cozinha Show – Chef Jack e Chef Judite

17:00h – Abertura da Feira do Festival

18:30h – Cortejo do Instituto Internacional Visão de Vida

19:00h – Abertura oficial

Apresentação Cultural com Instituto Internacional Visão de Vida

Abertura oficial com autoridades

19:30 – Show Musical – Gauchinho

21:00 – Show Musical – Carlos Colman

Sexta-feira (17):

17:00h – Cozinha Show – Chef Sylvio Trujillo e Chef Eloir*

17:00h – Feira do Festival*

19:00 – Apresentação Cultural com Projeto Garoto Cidadão

19:30 – Show Musical – Festeiros do MS

21:00 – Show Musical – Maciel Correia e Ases do Pantanal

Sábado (18):

08:00h – Curso pratico de produção de cerveja artesanal com guavira (previsão do término as 15h)*

17:00h – Cozinha Show – Chef Juanita e Chef Regiane Simão*

19:30 – Competição da maior Guavira

20:00 – Show Musical – Marcia Cordeiro

21:30 – Show Musical – Tostão e Guarany

Com informações da Prefeitura de Bonito.