Brasil é hexa campeão na Ginástica Rítmica nos jogos Pan-Americanos de Santiago

No cenário dos Jogos Pan-Americanos, o Brasil celebra um feito inédito que marcará a história do esporte nacional. Na 19ª edição do Pan, realizada em Santiago, a Ginástica Brasileira alcançou um patamar que superou as expectativas de todos, ao superar os Estados Unidos em número total de medalhas, com um impressionante total de 31 conquistas.

Essa conquista representa não apenas um momento de glória para a Ginástica Brasileira, mas também um marco no esporte do Brasil. As 31 medalhas obtidas pela delegação brasileira de ginástica – 11 de ouro, 16 de prata e 4 de bronze – deixaram os Estados Unidos em segundo lugar, com 10 medalhas de ouro, 4 de prata e 9 de bronze. Foi a primeira vez que o Brasil superou os Estados Unidos na ginástica em 19 edições do evento poliesportivo continental.

A importância dessas conquistas se torna ainda mais evidente quando consideramos que, se a Ginástica Brasileira fosse considerada um país no quadro de medalhas, ela teria encerrado sua participação nos Jogos em nono lugar, atrás apenas de nações como Estados Unidos, Brasil, México, Canadá, Cuba, Colômbia, Argentina e Chile. Esse desempenho também deixou o Peru, que havia sediado a edição anterior dos Jogos, para trás.

Além disso, as conquistas da Ginástica Brasileira em Santiago se destacam quando comparadas com a história das participações brasileiras nos Jogos Pan-Americanos. A equipe de ginástica superou as campanhas da delegação brasileira em sete edições anteriores dos Jogos, incluindo Buenos Aires-51, Cidade do México-55, Chicago-59, Winnipeg-67, Cáli-71, Cidade do México-75 e San Juan-79.

Outro ponto de destaque é a contribuição da Ginástica para o quadro de medalhas do Brasil. Com 31 medalhas no total (11 de ouro, 16 de prata e 4 de bronze), a ginástica se destacou como o esporte que mais contribuiu para o sucesso da delegação brasileira nos Jogos Pan-Americanos. O segundo esporte mais bem-sucedido foi o atletismo, com 23 medalhas (7 de ouro, 10 de prata e 6 de bronze).

A presidente da Confederação Brasileira de Ginástica, Luciene Resende, destacou o orgulho e o compromisso com a melhoria contínua, afirmando que a CBG se tornou um exemplo para o esporte brasileiro graças ao trabalho, organização e planejamento.

Em reconhecimento à excelência da campanha da Ginástica Brasileira, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) escolheu Nicole Pírcio, a capitã da Seleção Brasileira de Conjunto, como porta-bandeira na cerimônia de encerramento dos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Nicole expressou sua gratidão e honra por esse reconhecimento, ressaltando a importância de representar a Ginástica Brasileira em um momento tão especial.

Ao lado de suas companheiras de equipe, Bárbara Galvão, Gabriella Coradine, Giovanna Oliveira e Victória Borges, Nicole conquistou três medalhas de ouro na ginástica rítmica na capital chilena, nas categorias de conjunto geral, série simples e mista. A treinadora da seleção brasileira de conjunto se pronunciou sobre sua jornada de mais de 10 anos como profissional no esporte e se emociona com a trajetória:

Com o final do campeonato Pan-Americano, a seleção de conjunto se despede da coreografia “Smile” a qual foram campeãs mundiais nos campeonatos da modalidade. Confira a apresentação do time que medalhou ouro no torneio;

