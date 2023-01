Governador volta a nomear comissionados

Após exonerações o Governo de Eduardo Riedel (PSDB), está nomeando os comissionados para as 3,2 mil vagas disponíveis e já foram indicados desde ontem (4), 522 comissionados publicados no Diário Oficial e 177 comissionados confirmados.

A primeira lei sancionada pelo tucano foi a Lei 6.036, que reorganizou o Quadro Geral de cargos de provimento em comissão do Estado. São 3.294 cargos para servidores comissionados, com salários que vão de R$ 750 com adicional de até 90% a atualmente R$ 35.462,27, o salário teto do funcionalismo público.

Ontem (4), a primeira publicação continha 287 nomes e a segunda, 88 pessoas. Sendo 110 pessoas em cargos de comissão na PGE e 67 pessoas, nas categorias CCA-05 a CCA-17, cujos vencimentos chegam a R$ 6,3 mil e representação de até 80% na SES.