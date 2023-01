União/ABC estreia contra o Mirassol na Copa São Paulo de Juniores

O União/ ABC estreia hoje (3), na Copa São Paulo de Juniores contra o Mirassol, às 16h45 (horário de MS), na cidade de Bálsamo (SP). O jogo é válido pelo grupo 2.

Conforme informações da página Arquibancada MS, essa será a quarta participação do tricolor sul-mato-grossense na Copinha. O jogo é de grande importância, já que também será a primeira vez que a equipe campo-grandense enfrenta o Mirassol em competições oficiais.

Nas últimas três edições na copa São Paulo de Juniores, o União/ ABC teve bom retrospectos contra equipes paulistas, vencendo três dos quatro confrontos. Ano passado, a equipe sul-mato-grossense enfrentou o Novorizontino e perdeu por 5 a 0.

